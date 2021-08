Si fa fatica a credere che ci siano stati solamente due feriti a causa di questo drammatico incidente e che nessuno abbia avuto gravi conseguenze.

Poteva essere una tragedia perché l’auto coinvolta nello schianto ha letteralmente “preso il volo” e ha urtato contro un edificio che ospita la catena di fast food Wendy’s durante l’ora di punta del pranzo infrasettimanale. L'incidente è avvenuto lunedì 16 agosto intorno alle 13:00 nella cittadina di South Brunswick, New Jersey.

Le immagini dell'incidente

Il dipartimento di polizia locale ha diffuso le immagini dello schianto sul proprio canale Twitter, mostrando una drammatica scena del sinistro con un'auto distrutta sul lato e un'altra gravemente danneggiata nella zona anteriore. Secondo quanto riportato, i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente dall'auto dal fianco del veicolo.

Un secondo video postato dalla polizia di South Brunswick, il 19 agosto, fa vedere i filmati catturati dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona dell’incidente ed è ancora più sconvolgente. Nel video l’auto appare improvvisamente nell’angolo in alto a destra dell’inquadratura, volando oltre le auto parcheggiate prima di atterrare con violenza di muso, urtando un’altro auto in coda nella corsia di accesso del fast food.

Una differente angolazione del filmato mostra l’auto che conclude la sua corsa schiantandosi ribaltata contro i tavoli esterni all’angolo dell’edificio, colpendo un tavolo fortunatamente vuoto accanto a una famiglia seduta a mangiare.

Schianto causato da un malore

Secondo le informazioni raccolte dal sito WJHL l’auto coinvolta nell’incidente sarebbe una Toyota Corolla e lo schianto pare sia stato provocato da un malore che ha colpito il conducente.

La Corolla ha prima urtato un'Audi in coda al drive-trough ed entrambi i veicoli hanno poi colpito l'edificio del fast-food Wendy’s, provocando notevoli danni. Fortunatamente, nonostante la collisione e i detriti, non sono stati segnalati feriti all’interno del ristorante.

Nessun ferito grave

Il conducente della Toyota è stato prelevato dall’auto e trasportato in condizioni stabili al vicino ospedale. L'unico altro infortunio riportato è stato quello del bambino presente sull'Audi che è stato portato in ospedale dai familiari in via precauzionale.

Considerando che questo incidente è avvenuto forse nell'ora del giorno più affollata del ristorante, è stato davvero una circostanza fortunata che non ci siano stati ulteriori feriti.