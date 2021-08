La Range Rover Sport SVR è una delle Land Rover più estreme e veloci mai costruite e tra i SUV più sportivi sul mercato.

Ad aggiungere ancora più esclusività al SUV inglese c’è la versione speciale Ultimate Edition che include una dotazione specifica e molto completa senza rinunciare alla spinta dell’inarrestabile motore V8.

I dettagli fanno la differenza

L’Ultimate Edition è stata messa a punto dalla Special Vehicle Operations (SVO), la divisione di Jaguar Land Rover dedicata ai modelli speciali.

Rispetto ad una SVR standard, l’edizione speciale aggiunge cerchi in lega da 22”, pinze dei freni nere e prese d’aria in carbonio sul cofano. Senza contare i tanti nuovi dettagli (sempre e rigorosamente in nero lucido) che rendono ancora più ricercato e lussuoso il design del SUV. E non manca anche la firma della divisione inglese con la scritta “SV Bespoke” sui montanti.

Tra i nuovi colori disponibili ci sono il Maya Blue Gloss e il Marl Grey Gloss. Entrambi presentano una speciale tinta dotata di cristalli in grado di creare un gioco di riflessi molto elaborato. In alternativa, si può scegliere un più semplice nero satinato.

Un salotto a 280 all’ora

La cura Ultimate Edition continua nell’abitacolo con sedili Performance in pelle Windsor e tessuto nero a contrasto. I rivestimenti bianchi si ritrovano anche nella plancia e nei pannelli delle portiere per creare un ambiente davvero lussuoso. Infine, il battitacco con scritta “Ultimate Edition” chiarisce sin da subito che non si tratta di una Range Rover Sport qualsiasi.

Come si diceva, non ci sono cambiamenti sotto al cofano della Land Rover. La SVR è sempre alimentata da un 5.0 V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia. Il super SUV scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e può raggiungere i 283 km/h.

La Range Rover Sport Ultimate Edition debutterà a settembre all’evento Salon Privé di Blenheim Palace, in Inghilterra. Il modello è già ordinabile in tutte le concessionarie Land Rover, ma non è stato comunicato il prezzo per il mercato italiano. Nel Regno Unito, comunque, il listino parte da 123.900 sterline (circa 145 mila euro).