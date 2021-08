Il 2035 è la data proposta dall’Unione Europea per la scomparsa dei motori termici. Dal 1° gennaio di quell’anno tutti i nuovi modelli immatricolati potranno essere solamente elettrici e ciò significa che vedremo un progressivo abbandono dei cari “vecchi” propulsori a bielle e pistoni.

Mercedes è tra i marchi che stanno accelerando il passo verso la transizione alla e-mobility con una riduzione drastica dell’offerta di motori termici.

Prima c’è l’Euro 7

Oltre al 2035, infatti, c’è un’altra data che “spaventa” i costruttori. Nel 2025, infatti, entreranno in vigore i nuovi standard per le emissioni Euro 7 che si preannunciano davvero molto severi. I criteri saranno talmente rigidi che tanti brand non troveranno più economicamente conveniente continuare a sviluppare o anche solo produrre alcuni tipi di motore a benzina e diesel.

Il motore V12 della Mercedes-Maybach S 680 4MATIC

Ecco perché Mercedes programma un forte ridimensionamento della propria gamma. Nel corso di un’intervista ad Autocar, il coo di Mercedes Markus Schafe, ha ammesso che il brand ridurrà del 50% l’offerta di propulsori. Tra i primi effetti della regolamentazione c’è il downsizing di tanti motori. Ecco spiegato perché la nuova C 63 AMG passerà da un V8 a un 4 cilindri elettrificato basato sull’unità montata dall’A 45 AMG.

Motori efficienti e “controllati”

Come cambierà il panorama dell’auto dopo gli standard Euro 7? I modelli dal 2025 in poi dovranno montare un catalizzatore estremamente avanzato dal punto di vista tecnologico.

Inoltre, le auto saranno equipaggiate con un sistema di diagnosi che dovrà assicurarsi che il motore rispetti gli standard di emissione per circa 240 mila chilometri. Insomma, il propulsore non deve essere efficiente solo al momento dell’omologazione, ma praticamente per tutto il suo ciclo di vita.

Mercedes EQS 580 Edition One

Da ciò si capisce perché Mercedes e altri costruttori stanno puntando tanto sull’elettrico. Tra questi c’è anche Audi che venderà solo modelli a batteria dal 2026, così come Jaguar (dal 2025), Opel (2028) e Ford (2030).