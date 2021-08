Dalle auto "lanciafiamme" ai restomod più strani e fantasiosi, passando per le onnipresenti elaborazioni delle Fiat Uno con motori esagerati. Non c’è che dire, le officine russe sanno come passare il tempo.

L’ultima creazione in arrivo dal Paese è un’incredibile Lada Niva Bronto "di lusso” con motore e interni presi direttamente da una BMW. Un Frankenstein decisamente origianale.

La Lada più potente di sempre

La Lada è conosciuta per essere un fuoristrada certamente solido, ma non altrettanto lussuoso o potente. Almeno finora. Sul canale youtube ПриветТачка è apparsa infatti questa Niva Bronto (il nuovo modello presentato in anteprima nelle concessionarie russe) piuttosto insolita.

Il piccolo propulsore 1.7 da 82 CV è stato completamente rimpiazzato da un ben più vispo turbodiesel di origine BMW. Più precisamente si tratta del motore N47, un 2 litri capace di toccare (grazie anche ad un corposo intervento dei meccanici) i 250 CV, che possono sicuramente bastare per un fuoristrada di circa 1,3 tonnellate.

Secondo l’officina, grazie al nuovo “cuore”, la Lada Niva è capace di fermare il cronometro in soli 6 secondi nello scatto 0-100 km/h.

Non chiamatela “spartana”

Oltre al motore, sono state modificate anche la trasmissione e soprattutto le sospensioni. Il propulsore, infatti, non è solo più potente, ma anche decisamente più grande dell’originale. I meccanici, quindi, hanno dovuto fare gli straordinari per adattare il telaio della Lada.

Ancora più impressionanti sono gli interni. La dotazione spartana della Niva è stata sostituita da una moderna strumentazione digitale e da qualche rivestimento in pelle in più. Sedili e pannelli delle portiere appaiono più curati, mentre il quadro strumenti e il climatizzatore bi-zona (una prima volta assoluta per una Lada) arrivano direttamente da una BMW. Di origine tedesca anche l’infotainment con tanto di navigazione e connettività Bluetooth.

Vedremo mai una Niva di serie così “lussuosa”? Chissà, intanto aspettiamo il nuovo modello in arrivo nel 2024 che si baserà su una piattaforma inedita sviluppata da Renault.