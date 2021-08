Non è certo la prima volta che si vede un’auto trasformata in una vera arma. Basta solo pensare a tutti i bolidi di James Bond, la spia inglese più famosa del cinema, tra cui la mitica Aston Martin DB5 con le mitragliatrici nascoste dietro i fanali.

Il risultato che vi mostriamo è un po’ diverso, ma il concetto è lo stesso. Una Lada lanciafiamme è comunque in grado di neutralizzare i “cattivi” di qualsiasi film.

Una Lada infernale

“L’impresa” dell’officina è mostrata da un video pubblicato nelle ultime ore su vari account social. Alcuni ragazzi russi hanno trasformato una tranquilla Lada 2106 in una potenziale macchina da distruzione.

Una volta uscita dal garage, la Lada mette in mostra tutta la sua potenza di fuoco, in tutti i sensi. Dai fari escono fiamme in grado di raggiungere i 7-8 metri di distanza. E non si tratta di un singolo colpo: la Lada è capace di eseguire vere e proprie raffiche consecutive. Roba da far impallidire le mitragliatrici a scomparsa della Aston Martin DB5 di James Bond.

Non è chiaro perché i ragazzi russi abbiano realizzato un progetto simile, ma è sicuramente insolito e capace di attirare molte attenzioni.

Affascinante ma pericolosa

Non solo le intenzioni della creazione, ma anche il funzionamento stesso è sconosciuto. Un tradizionale lanciafiamme per impiego militare si affida ad un serbatoio di carburante e ad una pompa in grado di trasformare il combustile in fuoco. Fermando il video in alcuni frame si vede l’abitacolo, ma non sembra esserci questo tipo di attrezzatura supplementare. È probabile, quindi, che la “magia” avvenga sotto al cofano.

Inutile sottolineare che la creazione sia quantomeno pericolosa e che sia sconsigliabile provare a ricreare una cosa simile nel proprio garage o officina. Senza contare che potrebbe esserci giusto qualche problema per l’omologazione su strada.

La Russia, comunque, si conferma un territorio ricco di “innovazioni” insolite. In passato avevamo visto anche una Fiat Uno con quattro scarichi e una serie di rendering di auto storiche riviste in stile Mad Max.