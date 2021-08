Skoda ha una nuova tipologia di servizio intelligente che prevede la consegna di pacchi ordinati online direttamente nelle auto dei clienti. Questa nuova funzione, chiamata Car Access, viene gestita tramite l’app MySkoda, consente di risparmiare tempo e offre maggiore praticità rispetto alle tradizionali consegne a domicilio.

Attualmente è ancora in fase di sperimentazione a Praga in Repubblica Ceca, grazie alla collaborazione con aziende selezionate, ma seguiranno presto nuove partnership e la possibilità di esportare la funzionalità in altri mercati internazionali.

Servizio efficiente e sicuro

Il servizio Car Access dà la possibilità ai clienti, ad esempio, di ricevere i pacchi mentre sono al lavoro, senza dover attendere la consegna e programmarla presso il proprio domicilio. La sicurezza è garantita dal fatto che solo il corriere che si occupa del servizio ha accesso ai dati dell’auto, inoltre la consegna senza contatto è un vantaggio, soprattutto in periodo di pandemia.

Car Access utilizza la posizione dell’auto e la targa come indirizzo di consegna, lasciando che il cliente si occupi solo dell’ordine online e consenta poi all’app di localizzare il veicolo, sbloccare il bagagliaio e lasciare il pacco.

Presto disponibile per i mercati internazionali

Al momento il servizio è ancora in fase di test nella città di Praga, in attesa che la sperimentazione venga completata con successo, probabilmente entro la fine dell’anno. La funzione Car Access verrà successivamente estesa anche ad altre città della Repubblica Ceca e ai mercati internazionali.

Nell’iniziativa sono già state coinvolte aziende attive nell’e-commerce, come il leader di mercato in Europa centrale Alza.cz, e nella logistica, tra le quali la società tech Zásilkovna del gruppo Packeta e la start-up DoDo.

Gestione tramite app

Car Access verrà reso disponibile per i modelli Škoda costruiti dal 2019 in poi, a condizione che siano equipaggiati con il pacchetto Care Connect-Accesso Remoto. Il servizio, per poter essere utilizzato, necessita poi dell’attivazione della funzione Blocca & Sblocca via remoto all’interno dell’app Skoda Connect. Arriverà in un secondo momento anche per i modelli Enyaq iV, Kamiq e Scala.

I corrieri utilizzano un'app per smartphone per localizzare e sbloccare l'auto. Quest'ultima può essere aperta solo una volta ed entro una finestra temporale approvata dal cliente e il corriere parte solo dopo essersi assicurato di aver chiuso il veicolo. Gli aggiornamenti di stato per tutti gli ordini sono disponibile alla visione nell'app MySkoda.