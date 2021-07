Ora la famiglia è al completo: mancava solo la Skoda Fabia ad adottare la piattaforma MQB all'interno della gamma endotermica della Casa e ora, con la nuova generazione, ecco che anche la piccola ceca si allinea alle sorelle maggiori. La versione è la A0, quella delle "cugine" Audi A1, Seat Ibiza e Volkswagen Polo, vestita con una carrozzeria ridisegnata e infarcita di tecnologia.

Tante novità che, dopo circa un paio di mesi dal debutto online, abbiamo potuto vedere dal vivo. Ed ecco come sono.

Design per forma e funzione

La carta di identità recita così: 4,11 metri di lunghezza, 1,78 di larghezza e passo di 2,26. Una crescita che si percepisce però anche senza righello tra le mani, basta guardare il frontale ridisegnato con la mascherina più grande e le luci leggermente più sottili, a dare una sensazione di un'auto maggiormente piantata a terra.

Un effetto ormai sempre più cercato dai designer e che aiuta la Skoda Fabia 2021 a dare fin da subito un'impressione di maggior solidità.

Le nervature sul cofano rimangono al loro posto, mentre sulla fiancata spuntano più "muscoli", con la linea superiore che unisce idealmente le luci anteriori a quelle posteriori a sviluppo orizzontale e che, come sul resto della gamma, “sconfinano” sul portellone.

Stile e linee tutti nuovi che svecchiano e di molto la Fabia e che, grazie anche a soluzioni come spoiler posteriore, prese d'aria anteriori attive e sottoscocca per gran parte carenato, le donano un coefficiente aerodinamico tra i migliori della categoria: 0,28.

Quanto cresce

Naturalmente al crescere delle misure esterne corrisponde un aumento dei volumi interni: prima di tutto il bagagliaio che arriva ora a 380 litri di capacità minima, come una Golf, per arrivare a un massimo di 1.190. Peccato solo che un tale volume porti in dote un ben più che pronunciato scalino interno, a meno che non si metta il pannello in posizione rialzata così da avere un pavimento a filo con la soglia di carico.

In abitacolo l'aumento di passo permette di stare ben più comodi sul divanetto posteriore, con spazio in abbondanza per le gambe ma col tunnel centrale abbastanza ingombrante, specialmente se si monta il porta bicchieri asportabile. Un problema in più per chi sta in mezzo, con seduta e schienale abbastanza bombati. Non mancano però le bocchette per l'aria condizionata e 2 prese USB di tipo C.

Il cambio di piattaforma ha permesso alla nuova Fabia di cambiare radicalmente anche la tecnologia e lo si vede già nella plancia: strumentazione digitale da 10,25” (di serie sulle top di gamma) e monitor touch per l’infotainment, con diagonale di 8” per la versione base e 9,2” per le versioni più ricche, con in più servizi di connettività, Wi-Fi di bordo, Android Auto ed Apple CarPlay wireless e assistente vocale.

Proprio come su modelli di segmento superiore. E ci sono anche climatizzatore bizona, volante riscaldato e, a livello di guida, assistenti di Livello 2 come cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia.

Per quanto riguarda la qualità, come su gran parte delle piccole (e non solo) del Gruppo Volkswagen la Skoda Fabia è abitata da plastiche per lo più rigide e - nonostante quello visto fosse un modello di pre serie - senza l'impressione di trovarci al cospetto di superfici sottili e pronte a scricchiolare.

E poi, si dice Skoda e si pensa al concetto di simply clever, qui espresso con soluzioni furbe come ombrello integrato nella portiera. raschietto per il ghiaccio posizionato all'interno dello sportellino del carburante, portabicchieri removibile tra i sedili anteriori e un parasole per il tetto panoramico opzionale.

Skoda Fabia, i prezzi

Esattamente come le cugine Polo, Ibiza e A1 anche la Skoda Fabia rinuncia a motorizzazioni elettrificate puntando unicamente su versioni benzina: o l’aspirato da 65 o 80 CV oppure il 1.0 TSI da 95 o 110 CV, anche con cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Già ordinabile e nelle concessionarie a partire da ottobre la nuova Skoda Fabia è disponibile in 2 allestimenti (in futuro arriverà anche quello sportivo MonteCarlo) con prezzo di partenza fissato a 16.900 euro