La gamma MINI si è arricchita, nel 2019, accogliendo la MINI John Cooper Works GP, la sua variante più potente e cattiva. Nota anche come GP3 (si tratta infatti della terza generazione di MINI GP) è l'auto di serie più veloce mai realizzata dalla Casa di Oxford ed è spinta da un quattro cilindri turbo di 2 litri e 306 CV, per uno 0-100 in soli 5,2".

Prodotta in appena 3.000 esemplari, ha fatto la gioia dei tuner di mezzo mondo e ora è finita nelle mani di Beek Auto Racing, uscendone vestita con un kit estetico nuovo di zecca e una serie di aggiornamenti concentrati su 3 aspetti principali: prestazioni, maneggevolezza e sound.

Per la strada e la pista

Le modifiche più importanti hanno riguardato la guidabilità, la MINI John Cooper Works GP poggia infatti su un kit di sospensioni realizzate ad hoc dagli specialisti olandesi di AST Suspension, grazie alle quali si può scegliere se avere un assetto più morbido e adatto alla strada o più rigido per l’uso in pista.

Per massimizzare l’efficacia di questo intervento sono stati montati degli pneumatici sportivi Michelin Cup 2 nella misura 235/40 R18, per avere maggiore grip e una migliore combinazione tra prestazioni e silenziosità.

Più potenza e sound scoppiettante

Oltre al comportamento di guida sono state migliorate anche le performance del motore. La potenza del 2.0 turbo benzina (sigla B48) è stata aumentata portandola a 330 CV con 500 Nm di coppia, un incremento di 24 CV e 50 Nm rispetto alla versione di serie. Prestazioni aumentate accompagnate dal sound più cupo e sportivo grazie allo scarico Milltek.

Se tutto ciò non dovesse bastare esiste un ulteriore pacchetto porta la cavalleria a quota 350 e la coppia a 530 Nm. In sostituzione delle parti standard vengono installati un intercooler Airtec e un silenziatore Milltek (senza catalizzatore o con catalizzatore sportivo).

Verniciatura ispirata ai rally

Oltre agli interventi tecnici sono state apportate personalizzazioni sia all'interno che all'esterno. La MINI JCW GP col kit MINIspeed si caratterizza per un look completamente nuovo, grazie alla combinazione di colori bianco e blu ispirata alla versione stradale della Ford Escort RS Cosworth da rally, prodotta dal 1992 al 1996.

Questa particolare grafica era stata progettata da Frank Stephenson, successivamente responsabile del design della MINI del 2001.

Il colore di base è il Blue Gem Vinyl dell'azienda Teckwrap in combinazione con Gloss White del marchio specialista del wrapping Avery Dennison. Le strisce e le linee sulla carrozzeria ricordano i precedenti design Mini e i famigerati parafanghi sono stati ricoperti di vinile nero opaco per adattarsi meglio al nuovo stile della MINI GP.

Inoltre, i cerchi sono stati verniciati in bianco lucido con inserti neri della stessa finitura per coordinarsi al meglio con il design distintivo dello spoiler sul tetto posteriore e dei passaruota a vista.