L'hypercar cinese costruita nella Motor Valley fa il suo debutto in Italia, alla Milano Design Week, da domenica 5 a venerdì 10 settembre, presso lo Spazio Quattrocento di Via Tortona 31, con orari fissi fra le 10:00 e le 18:00.

Proprio qui abbiamo la possibilità di vedere dal vivo per la prima volta la Silk-FAW Hypercar S9, e ve la raccontiamo nel video che trovate qui sopra.

Cinese "Made in Italy"

Sembra un'antitesi, ma non lo è: questa hypercar ibrida è sì cinese, ma è frutto dell'ingegno di tanti italiani, cominciando da Walter De Silva - designer attivo sin dal 1972 nell'ex Gruppo FIAT e nel Gruppo Volkswagen, per la progettazione di auto come l'Alfa Romeo 156, la Volkswagen Golf VI e VII. E anche di concept come la Lamborghini Miura del 2006.

Non solo, perché oltre al progetto di matita italiana, la Silk-FAW Hypercar S9 è prodotta nella famosa culla dei motori ad alte prestazioni, in cui nacquero a loro tempo Ferrari, Maserati, Lamborghini, e Dallara: la Motor Valley.

Lusso e prestazioni si fondono

Far parte dell'albero genealogico della Motor Valley significa sapersi distinguere nelle prestazioni e nell'esclusività: la S9 è un bolide 4.0 V8 Biturbo da 1.400 CV complessivi, grazie al supporto di un sistema ibrido plug-in a 800 V con un motore elettrico posteriore e due elettrici (uno per ruota) sull'assale anteriore, che forniscono 530 CV. Il motore a pistoni, invece, mette sul piatto altri 850 CV (918 CV contando l'apporto dell'elettrico posteriore), arriva fino a 9.000 giri ed pronto per l'omologazione Euro 7.

Non è tutto però, perché l'intero chassis della vettura è in fibra di carbonio: ciò permette di contenere il peso quanto basta non solo per superare l'iconica soglia dei 400 km/h - col contributo dell'aerodinamica attiva - ma anche per raggiungere risultati di accelerazioni quasi assurdi da immaginare:

0-100 km/h : meno di 2,0 secondi

: meno di 2,0 secondi 0-200 km/h : meno di 6,0 secondi

: meno di 6,0 secondi 0-300 km/h: meno di 11,0 secondi

Ma una hypercar per essere davvero "hyper" e per esser meritevole della genealogia Motor Valley deve avere anche uno stile particolare, studiato non solo per fendere l'aria nella maniera più efficiente possibile, ma anche per rendere chiara a prima vista la sua esclusività.

E lo stile della S9 non delude su questo fattore, così come per gli interni minimal ma ultra high-tech. A conferma di ciò, il progettista Walter De Silva si è espresso con un certo amore nei confronti della sua "creatura":