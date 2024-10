La livrea è unica, è quella di una Toyota ispirata alla Corolla Coupé Rally Car del 1973, reinterpretata in chiave moderna per adattarsi alle linee della GR Yaris. Parliamo della Toyota GR Yaris TGR Italy, la Limited Edition che la casa giapponese presenta in anteprima ad Auto e Moto d’Epoca 2024.

Questa edizione esclusiva, che prende il nome dal reparto corse italiano di Toyota, è stata creata per celebrare il primo trionfo di Toyota nel campionato mondiale Rally e insieme a lei a Bologna ci sono molte altre giapponesi degne di nota.

A tutto racing

Il Salone Auto e Moto d’Epoca, in programma dal 24 al 27 ottobre a Bologna, è l’occasione per avere una panoramica della gamma sportiva di Toyota e delle attività motorsport legate a Toyota Gazoo Racing (TGR), con un focus particolare al mercato italiano.

Toyota Toyota ad Auto e Moto d'Epoca 2024

Oltre alla Limited Edition, nello stand giapponese ci sono anche la GR Yaris Rally 2 impegnata nel CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) e la storica Corolla Rally. Oltre alla GR Yaris Rovanperä Edition.

Rovanperä in Italia

La GR Yaris Rovanperä Edition è quella creata appositamente per Kalle Rovanperä, il pilota di rally finlandese, due volte campione del Mondo con la Toyota Gazoo Racing e il più giovane vincitore di una simile competizione (è accaduto nel 2022 quando aveva 22 anni e 1 giorno). Nell’abitacolo, infatti, le cuciture dei rivestimenti e dei dettagli riprendono i colori nazionali del pilota (blu e grigio per la Finlandia), con un badge speciale che ricorda la vittoria della TGR nel WRC.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

Questa versione della GR Yaris, che si riconosce per l'esclusiva verniciatura tricolore, offre anche la modalità Kalle, che utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore per garantire una risposta lineare in termini di handling, di modo che il retrotreno dell'auto possa predisporsi verso l'esterno in inserimento curva e consentire all'anteriore di avere trazione nell’accelerazione in uscita di curva.

Gli adesivi della vittoria del WRC sono stati aggiunti sui passaruota anteriori e ci sono decalcomanie TOYOTA GAZOO Racing sulle portiere e sul paraurti posteriore e un badge Rovanperä Edition sul portellone posteriore. Oltre ai cerchi forgiati BBS 18x8J, l'auto è dotata di uno spoiler posteriore CFRP regolabile, condiviso con la GRMN Yaris, e di ingranaggi differenziali posteriori a velocità costante, progettati per funzionare con carichi di guida elevati e sostenuti.