A quasi un anno di distanza dalla prima presentazione avvenuta al Tokyo Auto Salon 2023, Toyota presenta le edizioni speciali della GR Yaris chiamate Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier.

Dotate di pacchetti estetici dedicati e di una serie di migliorie tecniche, le GR Yaris più esclusive di tutta la gamma portano la firma dei piloti di rally del Toyota Gazoo Racing Team e conservano tutti gli "upgrade" meccanici del restyling, incluso il 1.6 potenziato a 280 CV.

Il legame coi rally

La Toyota in versione Ogier è rifinita in una tonalità scura chiamata Matte Stealth Gray, oltre ad avere le pinze dei freni blu e i cerchi in lega BBS da 18". Uno speciale spoiler da rally realizzato in plastica rinforzata con fibra di carbonio rende più aggressivo il portellone e sono presenti alcune decalcomanie in onore dei successi di Ogier nel WRC e del suo paese d'origine, la Francia.

Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Toyota GR Yaris, gli interni delle edizioni speciali

La Toyota di Rovanpera presenta una versione della sua livrea da corsa in tre colori con loghi speciali e adesivi WRC. L'alettone posteriore è identico a quello della Yaris GRMN, ma le novità non sono finite qui.

Modalità di guida uniche al mondo

All'interno, entrambe le vetture sono dotate di stemmi speciali e cuciture a contrasto uniche per ogni edizione. Specifiche per queste edizioni le modalità di guida: l'Ogier Edition è dotata della modalità Morizo, che scatena tutto il potenziale sportivo della vettura, oltre alla modalità SEB, che prende il nome da Ogier ed è stata messa a punto per inviare più potenza alle ruote posteriori rispetto a quelle anteriori.

Per quanto riguarda la Rovanpera Edition, invece, qui troviamo la modalità Donut, che facilita drift e perdite di aderenze al posteriore quando si entra in curva.

Ognuna delle edizioni speciali sarà realizzata in 100 esemplari destinati esclusivamente al Giappone. Tra l'altro, acquistare una di queste Toyota sarà una vera impresa. Dato il numero limitato di modelli, sarà necessario prendere parte a una lotteria che inizierà nei prossimi mesi. La Casa nipponica non parla di prezzi, ma è facile attendersi un sostanzioso aumento rispetto ai circa 46.000 euro della GR Yaris "classica" in Italia.