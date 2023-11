Lo scorso fine settimana, Toyota Gazoo Racing si è assicurata il titolo di campione del mondo Costruttori nel mondiale WRC 2023. Si tratta della terza vittoria consecutiva per il team giapponese, che sta preparando i giusti festeggiamenti con un'edizione speciale della GR Yaris.

Limitata a 300 esemplari e disponibile solo in Germania, questa versione dedicata avrà una dotazione ancora più completa e sarà disponibile esclusivamente nei colori Carmine Red Metallic e Platinum White Pearl Effect.

Dotazione completissima

La nuova variante speciale è dotata del pacchetto High Performance, che comprende cerchi forgiati da 18", pinze dei freni rosse, sospensione sportive e un differenziale a slittamento limitato Torsen.

Toyota GR Yaris, l'edizione limitata WRC 2024

Un altro aspetto interessante è che ciascuna delle 300 vetture riceverà un allestimento individuale "che sfrutta l'esperienza del Toyota Gazoo Racing World Rally Team". Toyota non ha ancora rivelato ulteriori dettagli, ma è possibile che l'assetto dell'auto venga calibrato sulla base delle preferenze del proprietario, un po' com'è già successo in Giappone in occasione del lancio dell'edizione "Morizo Selection" nel 2021.

Secondo il brand, la vettura viene fornita "con un equipaggiamento completo e accenti di design unici". Tra questi, i già citati cerchi in lega da 18" con design a dieci razze e il tetto in fibra di carbonio, mentre l'impianto frenante comprende dischi da 356 mm, oltre a prese d'aria supplementari per migliore il raffreddamento.

Nessuna modifica per il 1.6 tre cilindri, che eroga sempre 261 CV e 360 Nm di coppia. L'accelerazione 0-100 km/h è di 5,5 secondi, mentre la velocità massima è di 230 km/h.

Prezzi da 42.490 euro

La serie speciale della Toyota GR Yaris sarà prodotta nel primo trimestre del 2024, con consegne a partire dall'inizio dell'estate. In Germania, la corsa a questa edizione unica è già partita, dato che c'è tempo fino al 4 dicembre per registrarsi sul sito tedesco di Toyota e "tentare la fortuna".

Toyota GR Yaris, l'edizione limitata WRC 2024

Una volta terminata questa fase, i 300 clienti saranno contattati direttamente dalla Casa per finalizzare l'acquisto nella concessionaria di loro interesse. Il prezzo è fissato a 42.490 euro contro i 34.000 euro della GR Yaris "normale" venduta in Germania (e i 46.000 euro del modello venduto in Italia, disponibile unicamente nell'allestimento Circuit).