Auto e Moto d'Epoca torna a Bologna dal 24 al 27 ottobre 2024 con uno spazio espositivo di ben 235.000 mq, distribuiti in 14 padiglioni, da scoprire attraverso quattro percorsi tematici: percorso Auto, Moto, Classiche e Ricambi.

Tra le novità di quest’anno c'è il Jaguar Enthusiasts' Club Italia, la sezione Italiana del club inglese che, fondato nel dicembre 1984, festeggia i suoi 40 anni. Volkswagen Italia, invece, è presente con uno stand interamente dedicato alla celebrazione dei 50 anni della Golf.

Auto e Moto d'Epoca: cosa vedere

Il Percorso Auto è una raccolta senza pari di auto e moto d’epoca in vendita, dai rari esemplari da collezione alle promettenti Instant Classic e Youngtimers. In sei padiglioni e 4 aree esterne ci sono oltre 5.000 auto in vendita.

Lungo il percorso Il Mondo delle Classiche si trovano Club e Registri Storici, case automobilistiche, enti, associazioni e musei. Accanto ai numerosi club storici, oltre al il Jaguar Enthusiasts' Club Italia, il 2024 vede per la prima volta la partecipazione del Museo Moretti Enonsolo, dedicato ai designer, carrozzieri e progettisti torinesi degli anni 50-60. Presso lo stand Volkswagen, inoltre, segnaliamo l'esposizione delle otto generazioni della bestseller tedesca Golf che compie 50 anni.

Il Percorso Moto si sviluppa in oltre 15.000 mq e tra le anteprime va segnalata la Ducati 500 GP guidata da Phil Read nel 1971. Prevista anche una retrospettiva dedicata alla ricchissima tradizione dei costruttori di moto bolognesi.

Infine il Percorso Ricambi offre la più grande offerta europea di ricambi d’epoca: dalla meccanica all’elettronica del motore fino alle componenti per gli interni. Tutti i ricambi auto e automobilia sono riuniti nel padiglione 30, quelli delle moto nel 29, mentre il padiglione 28 è interamente dedicato al modellismo.

Auto e Moto d'Epoca: come arrivare

Auto e Moto d'Epoca si svolge a Bologna Fiere dal 24 al 27 ottobre 2024. Giovedì i visitatori possono entrare dalle ore 9:00 alle 18:00. Nei giorni 25 e 26 ottobre dalle 9:00 alle 19:00 e Domenica dalle 9:00 alle 18:00.

Bologna Fiere si può raggiungere:

In auto : dall'autostrada: uscita "BOLOGNA FIERA" o dalla tangenziale: uscita 7 e 8. I parcheggi per i visitatori sono quelli indicati in blu nella mappa (vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione). Nella zona del quartiere fieristico i parcheggi sono regolamentati ed è possibile parcheggiare solo nelle apposite aree. Il personale autorizzato a fornire indicazioni e a riscuotere il pedaggio è riconoscibile dalla divisa.

: dall'autostrada: uscita "BOLOGNA FIERA" o dalla tangenziale: uscita 7 e 8. I parcheggi per i visitatori sono quelli indicati in blu nella mappa (vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione). Nella zona del quartiere fieristico i parcheggi sono regolamentati ed è possibile parcheggiare solo nelle apposite aree. Il personale autorizzato a fornire indicazioni e a riscuotere il pedaggio è riconoscibile dalla divisa. In treno : una volta giunti alla stazione centrale, la fiera è raggiungibile con: TAXI - posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride uscita via Carracci. AUTOBUS - Linee bus TPER: 35 - 38 - 28. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290.

: una volta giunti alla stazione centrale, la fiera è raggiungibile con: TAXI - posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride uscita via Carracci. AUTOBUS - Linee bus TPER: 35 - 38 - 28. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290. In autobus : Bus TPER Dal centro città: linea 28. Dalla stazione ferroviaria: linee 28 - 35 - 38. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290.

: Bus TPER Dal centro città: linea 28. Dalla stazione ferroviaria: linee 28 - 35 - 38. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290. In aereo: il Quartiere fieristico di Bologna dista 8,5 km dall’Aeroporto intercontinentale Guglielmo Marconi, servito da numerosi vettori che collegano Bologna con destinazioni italiane, europee ed extraeuropee. Dall’aeroporto BolognaFiere è raggiungibile in taxi (distanza 8,5 km).

Auto e Moto d'Epoca: biglietti

I biglietti si possono già comprare online su bolognafiere.vivaticket.com. Ciascun biglietto è valido solo per la/e data/e prescelta/e e consente un solo ingresso e non è riutilizzabile. Inoltre, una volta emesso non è possibile modificare la data, né è previsto alcun rimborso.

Il biglietto omaggio è riservato ai bambini fino a 12 anni e alle persone con invalidità pari o superiore all'80% con accompagnatore. Il biglietto ridotto è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni e alle persone disabili con invalidità inferiore all'80%. I titoli ridotto e omaggio vanno ritirati presso le casse della manifestazione (dove viene verifico il documento d’identità).

L'ingresso dei cani è consentito solo se a guinzaglio e dotati di museruola o con apposito trasportino, eccezion fatta per i cani a servizio di persone disabili, che possono accedere senza limitazioni.