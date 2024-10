Se il garage ideale di ogni appassionato di motori (V12 e non) potesse avere una forma e un indirizzo, per questo 2024 direi che un eccellente candidato sarebbe lo stand di Motor1.com e Motorsport.com ad Auto Moto d’Epoca 2024, alla Fiera di Bologna.

Tra il 24 e il 27 ottobre, infatti, presso il padiglione 31 dedicato alla Motor Valley, il meglio della “Terra di Motori” sarà esposto al nostro stand col comune denominatore che è “L’ARTE DEL V12” e vetture strabilianti come: Maserati MC12 Versione Corse, Bugatti EB110, Lamborghini LM002, Pagani Zonda S 7.0, Dallara F192 F1 e Ferrari F312B F1 protagonista del celebre docu-film. Ci sarà anche un W12, quello della Bentley Continental GT, ma questa è un’altra storia che vi racconterò presto nel “Perché Comprarla Classic”. Ma non è finita qui.

Motorsport.com Italia in pole-position

Al nostro stand vedrete anche una Ducati 851 Superbike. No, non ci siamo sbagliati. La Casa di Borgo Panigale non poteva di certo mancare allo stand dedicato al meglio della Motor Valley e la “851” non è stata scelta a caso.

Nel trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna, la sua moto preferita accompagna le parole di Franco Nugnes, Direttore di Motorsport.com Italia e autore di meraviglioso volume - “Senna. Le verità” - dedicato al campione brasiliano, mancato tragicamente a Imola in quel terribile GP del 1994.

Aneddoti e ricordi, saranno poi arricchiti in maniera molto personale e genuina anche dalla presenza dell’amico di Senna, Angelo Orsi (sabato 26), mentre Giorgio Ascanelli dividerà il palco con Nugnes domenica 27 ottobre. I dettagli orari nel programma di seguito.

V12 (e W12) da sogno

Va bene, la Bentley Continental GT non è un V12, bensì un W12, ma trattandosi anche dello spazio dedicato al “Classic” di Motor1.com, ho pensato di offrire una preview del prossimo “Perché Comprarla Classic” che troverete presto sul nostro canale YouTube.

Quindi, “W il 12 cilindri, sempre, anche quando è un V6x2”. Ma ora passiamo ai V12 ad Auto e Moto d'Epoca 2024 e qui signore e signori, dovete mettervi comodi. Pronti?

Maserati MC12 Versione Corse

La Maserati MC12 Versione Corse è la versione da corsa della Maserati MC12 (Maserati Corse 12 cilindri), che ha debuttato nel 2004 alla 500 km di Imola. Rispetto alla GT1 "Short Nose" da cui deriva, la "Versione Corse" porta in dote svariate modifiche tecniche e di equipaggiamento.

In colorazione "Blu Victory", la MC12 Versione Corse è stata prodotta in 3 prototipi + 12 unità. Di queste incredibile vettura, vera sintesi della Motor Valley (grazie alla collaborazione con Ferrari e Dallara), parleranno Franco Nugnes e Giorgio Ascanelli, domenica 27 ottobre.

Maserati MC12 Versione Corse

Bugatti EB110

La Bugatti EB110 prende il suo nome dalla ricorrenza del 110° anniversario della nascita di Ettore Bugatti (nato il 15 settembre 1881). Progettata dalla Bugatti Automobili di Campogalliano (MO), all'epoca di proprietà dell'imprenditore mantovano Romano Artioli, grazie anche a Paolo Stanzani, anticipa il concetto di "hypercar" col suo motore V12 quadriturbo, altamente tecnologico per l'epoca.

Di lei parlerò al nostro stand domenica 27 ottobre, insieme a coloro che questa hypercar l’hanno vista nascere e crescere, Federico Canovi e Daniele Golinelli.

Bugatti EB110

Lamborghini LM002

Prodotto in 301 esemplari, si tratta del primo "fuoristrada" ad alte prestazioni della Casa di Sant'Agata Bolognese. Capace di affrontare pendenze fino al 120%, nonostante la carrozzeria realizzata in alluminio e fibra di vetro, la sua massa complessiva supera abbondantemente le 2,6 tonnellate.

Grazie al suo V12, con i suoi quasi 220 km/h di velocità massima, per molti anni l'LM002 è stato il fuoristrada prodotto in serie più veloce al mondo, sia su asfalto... che sulle sabbie del deserto! Il suo V12 sarà inoltre protagonista dell’intervento del nostro Giuliano Daniele che sarà in compagnia di Matteo Ortenzi, Responsabile della linea di Produzione della Revuelto.

Lamborghini LM002

Pagani Zonda S 7.0

Prodotta in 140 esemplari, la Pagani Zonda S 7.0 è la prima hypercar dell'Atelier di Horacio Pagani, ovvero la Pagani Automobili di San Cesario sul Panaro (MO), fondata nel 1991.

Sotto il cofano posteriore, in posizione centrale, trova posto il V12 Mercedes-AMG M120, in versione da 7,0 litri di cilindrata nel caso della Zonda S esposta al nostro stand, la stessa vettura che sarà sotto ai riflettori della chiacchierata che, insieme a Kevin Conti, avverrà sabato 26 ottobre quando si approfondirà il significato di “Rinascimento” secondo Horacio Pagani.

Pagani Zonda S 7.0

Dallara F192 F1

Progettata dall'ingegner Gianpaolo Dallara, la Dallara F192 F1 ha partecipato al Campionato mondiale di F1 del 1992, guidata da JJ Lehto e Perluigi Martini. Con lei la scuderia BMS Scuderia Italia diventa il secondo team nella storia della F1 a utilizzare un motore Ferrari... V12 ovviamente!

F312B F1

Ultima, ma di certo non per importanza, una delle F1 famose sul grande e piccolo schermo. Progettata dall'ingegner Mauro Forghieri, direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1987, la F312B F1 gareggiò nella stagione 1970-71, guidata da alcuni celebri piloti come Jacky Ickx, Clay Regazzoni e Mario Andretti.

È spinta dal leggendario 12 cilindri a V di 180° ("Boxer"): da qui per alcuni deriva la "B" della denominazione modello... mentre per altri la "B" è riferita al "Bialbero".

Programma TOP del Weekend