Dal 17 al 21 giugno 2025 torna la 1000 Miglia con un percorso che richiama le origini della corsa.

Infatti, esattamente come le prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, è previsto un tracciato "a otto", con partenza da Brescia e le varie tappe spalmate nell'arco di cinque giornate di gara. A proposito di tappe, ecco quali sono i luoghi e le città toccate dalle oltre 400 auto previste.

Le prime tappe

A partire da martedì 17 giugno, le vetture si dirigono verso Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la prima giornata a San Lazzaro di Savena.

Il percorso della 1000 Miglia 2025

Durante il secondo giorno, gli equipaggi affrontano i suggestivi Passi della Raticosa e della Futa, seguendo il percorso storico degli anni Trenta, quando questa impegnativa tappa costituiva la prima parte della corsa. Dopo aver attraversato Prato e Siena, le auto si dirigono verso Roma, prima di risalire verso il Nord.

Dopo la sosta nella Capitale, la Freccia Rossa passa per Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro, per poi fare tappa a San Marino e concludere la terza giornata a Cervia-Milano Marittima.

Gli ultimi giorni della 1000 Miglia

Nel corso del quarto giorno, il percorso della 1000 Miglia si estende da est a ovest: partendo da Cervia, la 1000 Miglia del 2025 attraversa Forlì e gli Appennini fino a Empoli, dove il tracciato si congiunge con quello percorso nella discesa verso Roma.

OmniAuto Alfa Romeo e Motor1.com alla 1000 Miglia 2024

Proseguendo verso ovest, la gara tocca Pontedera e la costa tirrenica, passando dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno, e infine risale verso Viareggio e il Passo della Cisa, per terminare la penultima tappa a Parma.

L'ultima giornata vede i piloti concludere la l'impresa proprio dove tutto ha avuto inizio, ossia in Viale Venezia a Brescia. Qui sono previste la parata finale e la cerimonia di premiazione. L'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato riuscirà a ripetersi per la sesta? Non resta che scoprirlo.