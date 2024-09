Già in versione "standard" la Toyota GR Yaris impressiona per le prestazioni garantite dal suo rabbioso motore tre cilindri 1.6 turbo da 280 CV e dalla trazione integrale.

A renderla ancora più speciale e desiderabile ci pensa ora il reparto corse di Toyota Italia che celebra la prima vittoria della Casa nel mondiale rally del 1973 con la GR Yaris TGR Italy Limited Edition.

La produzione è limitata a 51 unità numerate riconoscibili per le grafiche esterne, per una dotazione esclusiva e per la vendita esclusivamente online al prezzo di 67.500 euro.

Bianca e rossa come l'antenata da rally

Osservando più da vicino la Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition si può notare la speciale livrea bianca con grafiche a doppia banda rossa che riprende i colori della Toyota Corolla Coupé Rally Car del 1973.

Toyota Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition

Anche i cerchi in lega forgiati con finitura Heritage Gold sono uno specifico richiamo alla Corolla da competizione. Queste ruote esclusive sono calzate da pneumatici sportivi semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R.

Toyota Toyota Corolla Coupé Rally Car (1973)

Cambio automatico, Tech Pack e un "tuffo" nelle corse

Nella dotazione di serie di questa specialissima Yaris sono compresi anche un badge esterno per la Limited Edition e un numero progressivo interno da 1 a 51 accompagnato da relativo certificato di autenticità.

Sulla "TGR Italy" sono poi presenti il cambio automatico GR DAT-8 e il Tech Pack che include sensori di parcheggio anticollisione, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert.

Gli interni della Toyota GR Yaris

Chi acquista la Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition ha diritto anche a un test drive della Rally2 da competizione col proprio nome sopra, due VIP pass per la stagione 2025 del TGR Italy, un telo copri auto dedicato con numero progressivo della vettura acquistata e l'abbigliamento TGR Italy.

Dal 9 settembre si prenota online e costa 67.500 euro

Per comprare la GR Yaris in versione TGR Italy, in vendita solo online al prezzo di 67.500 euro, occorre andare sul sito Toyota.it e, a partire dal 9 settembre 2024, bloccare la vettura con una caparra di 2.500 euro. Per la consegna il cliente deve anche scegliere il Concessionario Gazoo Garage più comodo per lui.

La video prova in pista della Toyota GR Yaris 2024

La presentazione dal vivo della TGR Italy è fissata per il prossimo mese di ottobre e Toyota ha già annunciato che le consegne di tutti i 51 esemplari sono previste entro la fine del 2024.