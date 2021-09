L’impegno di Huawei nell’automotive si dipana su più fronti. Al Salone di Monaco 2021 il colosso dell’elettronica di consumo ha presentato la nuova generazione del suo sistema di guida autonoma, chiamato ADS, sigla che sta per Autonomous Driving Solution.

Il sistema, che si basa su algoritmi “full-stack”, in grado cioè di analizzare e interpretare i dati raccolti dai sensori su diversi livelli e in modo integrato, promette un’esperienza di guida fluida e naturale, con un'assistenza particolarmente avanzata. Inoltre, si integra perfettamente all'interno di tutto il sistema operativo Huawei, che gestisce in modo coordinato tutta una serie di funzioni.

Un approccio globale

Il sistema di guida autonoma Huawei, come l'intero software che l'azienda ha sviluppato per l'automotive, si basa proprio sul principio generale per cui un solo sistema operativo per gestire una serie di operazioni rende le cose più facili. Addirittura, secondo gli ingegneri Huawei, se nella vita reale fosse possibile avere un sistema operativo unico, comune a ogni dispositivo elettronico che usiamo quotidianamente, potremmo sfruttare il pieno potenziale offerto dall’automotive, dalla domotica o dall’elettronica dedicata all’intrattenimento in modo naturale e intuitivo, migliorando la user experience in ogni campo.

Proprio da qui è partito il progetto dell’abitacolo intelligente del colosso cinese, all'interno del quale l'Autonous Driving Solution si inserisce. Un progetto che punta a superare i confini dell’assistenza alla guida e si amplia offrendo tutta una serie di funzioni integrate. Come ad esempio l’head-up display con realtà aumentata che proietta informazioni su tutto il parabrezza.

L’head-up display panoramico

Si chiama Augmented Reality Head-Up Display, può essere installato su numerosissimi modelli e trasforma letteralmente il parabrezza in un display ad alta definizione che può raggiungere i 70" di diagonale. Migliora la sicurezza perché proiettando sul vetro anteriore informazioni e indicazioni che attraverso la realtà aumentata si integrano con l’ambiente circostante offre al conducente la possibilità di consultare una serie di dati e indicazioni senza distogliere gli occhi dalla strada.

Segnala la presenza di pedoni e ciclisti, dà indicazioni provenienti dal navigatore satellitare per raggiungere la destinazione impostata, mostra informazioni inerenti l’autonomia residua, la velocità di crociera o altri dati di viaggio.

Massima connettività

Ma il sistema operativo di Huawei si spinge oltre. Connette all'interno di un'unica piattaforma numerosi dispositivi elettronici. Addirittura, è in grado di mettere in comunicazione i veicoli alle abitazioni. Lo fa attraverso una serie di app integrate all'interno della propria auto, dalla quale non si potrà soltanto più scegliere la propria canzone preferita o avviare la riproduzione di un video, ma si potranno anche controllare gli elettrodomestici di casa, agendo sul riscaldamento o sull’impianto di illuminazione.

“L’industria automobilistica si trova oggi a un punto critico nella sua trasformazione a favore di una mobilità connessa, autonoma, condivisa ed elettrica - ha affermato Tanò Ming, vice presidente Huawei per la divisione europea dedicata all’Intelligence Automotive Solutions - Potendo contare sulla nostra comprovata esperienza e sulle nostre competenze sviluppate in oltre 30 anni nel campo dell’information technology abbiamo lanciato soluzioni e componenti intelligenti per automobili con l’obiettivo di supportare le Case europee nella costruzione di vetture di nuova concezione e a prova di futuro”.