Le Mans Virtual Series è il campionato mondiale endurance dedicato all'elite degli esports, con i marchi più importanti del motorsport e delle gare su simulatori di guida online.

L'elenco completo dei piloti partecipanti a Le Mans Virtual Series sarà svelato domani, mercoledì 14 settembre 2021, e includerà alcune star mondiali di diverse discipline. Nel frattempo potete vedere qui l'elenco delle squadre.

Per l'ultima gara della stagione, la 24 Hours of Le Mans Virtual in programma il 15 e 16 gennaio, si preannuncia la presenza di altre 20 auto con team composti da piloti famosi in tutto il mondo.

Solo il meglio del motorsport e degli esports

Nella lista delle 38 squadre partecipanti (21 nella categoria LMP2 e 17 in LMGTE) ci sono marchi che hanno trionfato a Le Mans come Alpine, Ferrari, Porsche e BMW, tutte con più iscritti. Tra i vincitori di gare e campionati WEC e European Le Mans Series di ieri e di oggi ci sono anche Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 e Team WRT. Da non dimenticare è poi la presenza nell'elenco provvisorio di alcune delle squadre più impegnate nell'endurance come GR Racing, Proton Competition, D’Station Racing e ARC Bratislava.

A questi scuderie si aggiungono poi i più famosi team di corse su simulatori. Parliamo di Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, Romain Grosjean’s R8G Esports team, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports e Jenson Button’s Rocket Simsport team che hanno uno o più iscritti nella categoria prototipi, tutti su ORECA 07 LMP2. Tra questi c'è pure Williams Rebellion Esports la squadra in collaborazione che ha vinto l'edizione 2020 della 24 Hours of Le Mans Virtual ed è pronta a difendere il titolo.

Aston Martin, BMW, Corvette e Ferrari nell'LMGTE

Nel plotone di vetture LMGTE iscritte la scelta è tra le versioni virtuali di Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE e Porsche 911 RSR GTE. A difendere i colori di Ferrari, Porsche e BMW ci sono i rispettivi team ufficiali di esports, affiancati da Red Bull Racing Esports, BMW Team Redline, TESLA R8G Esports, e GR Wolves Racing, un'insolita alleanza tra il WEC GTE team e la squadra di calcio inglese dei Wolverhampton Wanderers FC.

Sono ben dodici i Paesi rappresentati nell'elenco dei partecipanti a Le Mans Virtual Series, da Europa, Medio Oriente e Asia.

Cinque appuntamenti, compresa la 24 Ore di Le Mans Virtual

Le Mans Virtual Series nasce da una joint venture tra Motorsport Games Inc., azienda leader nello sviluppo, pubblicazione fornitura di ecosistemi per le corse esports in tutto il mondo, e Automobile Club de l’Ouest (ACO), creatore e organizzatore della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

Il calendario del campionato virtuale prevede cinque appuntamenti, incluso quello finale della 24 Hours of Le Mans Virtual. Questa gara di chiusura sul "doppio giro di lancette" sarà anche trasmessa il 15 al 16 gennaio 2022 in diretta televisiva dal "2022 Autosport International motorsport show" di Birmingham (Regno Unito).

Nel programma sono incluse gare virtuali e online sui più famosi circuiti del mondo, da Monza a Spa, dal Nürburgring a Sebring e Le Mans. Lo spettacolo è assicurato e impegnerà alcuni dei più grandi campioni della pista e dei simulatori in una sfida che promette di emozionare gli appassionati di esports di tutto il mondo.