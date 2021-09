Le appena presentate 24 Hours of Le Mans Virtual Series, una joint venture tra Motorsport Games Inc. - azienda leader nello sviluppo, pubblicazione e fornitura a livello globale di ecosistemi di esports per campionati motorsport - e l'Automobile Club de l’Ouest - creatori e organizzatori della 24 Ore di Le Mans e promotori del FIA World Endurance Championship (FIA WEC), annunciano oggi la lista completa dei partecipanti all'Endurance Esports Championship 2021-22.

Le 38 squadre iscritte (qui l'elenco completo) presentano per l'intera stagione 177 piloti provenienti dalle più importanti discipline del motorsport, inclusa Formula 1, WEC, Indycar, Imsa, Formula 2 e 3, Formula E ed Extreme E, GT World Challenge e altre ancora. Tra i concorrenti si segnalano veri luminari del motorsport a ruote scoperte come Jenson Button, campione del mondo F1 nel 2009, Jack Aitken dalla Formula 2, Sergio Sette Camara che corre in Formula E, l'attuale leader del campionato Indycar Alex Palou e l'esordiente Indycar dell'anno 2019, Felix Rosenqvist.

La lista partecipanti alle Le Mans Virtual Series raccoglie anche giovani promesse di Formula 2 e Formula 3 quali Liam Lawson, Bent Viscaal, Victor Martins e Caio Collet, oltre alla pilota Beitske Visser che corre le W Series e il WEC. I campionati FIA WEC, 24 Ore di Le Mans e Imsa sono rappresentati dall'ex campione Bruno Senna e stelle della Formula 1 come Stoffel Vandoorne, Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye e altri promettenti piloti.

A dimostrazione della sua versatilità in corsa, il pilota di World Rallycross ed Extreme E Timmy Hansen correrà fianco a fianco con i vincitori del campionato giapponese Super GT, Super Formula e GT da tutto il mondo. A completare l'elenco c'è la squadra vincitrice della 24 Hours of Le Mans Virtual 2020, pronta a difendere il titolo con il team Rebellion GPX Williams.

Tra gli altri team ci sono anche Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 e Team WRT, senza dimenticare gli storici marchi vincitori della 24 Ore di Le Mans: Alpine, Ferrari, Porsche e BMW, solo per citarne alcuni.

A contendersi la vittoria nel campionato Le Mans Virtual Series ci sono, in aggiunta ai piloti professionisti abituati a correre sui circuiti veri, i migliori concorrenti della scena degli esports su simulatore, compresi nomi popolari come

Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers e Kevin Siggy. Il gruppo dei piloti di simulatore conta 98 iscritti sul totale di 177.

Qui sotto trovate una panoramica su format e regole della lista partecipanti:

Le squadre devono presentare una lista di 4 o 5 piloti per l'intera stagione

Almeno 2 piloti per ogni squadra devono avere la licenza FIA (o equivalente)

Gli altri piloti sono piloti di simulatore

Per ognuna delle prime quattro gare online le squadre dovranno nominare tre piloti dalla lista stagionale, 7 giorni prima della gara. Di questi, uno deve avere la licenza FIA (o equivalente)

Per l'appuntamento finale con la 24 Hours of Le Mans Virtual, in programma il 15 e 16 gennaio 2022 al "2022 Autosport International motorsport show" di Birmingham (Regno Unito), ogni squadra avrà a disposizione 4 piloti, 2 dei quali con licenza FIA (o equivalente). Per questo evento che sarà trasmesso in diretta TV è prevista la presenza di 20 piloti aggiuntivi provenienti dal mondo del motorsport e famosi in tutto il mondo.

Considerata l'incertezza che circonda il mondo delle corse reali, è prevista nei regolamenti la possibilità di sostituire i piloti con licenza FIA, qualora quelli iscritti non fossero disponibili.

La combinazione tra i nomi di maggior rilievo di questi due mondi delle competizioni sulle piste più iconiche, che avrà il suo culmine nella 24 Ore di Le Mans Virtual, promette di offrire eventi Endurance emozionanti e altamente competitivi in grado di elettrizzare gli appassionati di esports di tutto il mondo. Per questi stessi fan è disponibile la Le Mans Virtual Cup (QUI maggiori informazioni), una serie esport in cui ognuno in possesso del simulatore rFactor 2 può gareggiare per avere la possibilità di essere sulla griglia di partenza di 24 Hours of Le Mans Virtual.

A supporto delle Le Mans Virtual Series di quest'anno ci sono alcuni marchi prestigiosi di importanza globale: Thrustmaster è Official Hardware Partner, Rolex come Official Timepiece Partner, Total Energies in veste di Official Energy Partner, Goodyear quale Official Tire Partner, LEGO® Technic come Official Engineering Partner e Algorand in veste di Official Blockchain Partner.