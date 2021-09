In Italia c’è la Bayon, mentre in Corea del Sud c’è la Casper. Per Hyundai hanno lo stesso ruolo di crossover entry level della gamma.

A differenza dell’europea Bayon, però, la baby crossover per il mercato domestico è davvero compattissima e ha una soluzione geniale per migliorare la praticità di bordo. Sulla Casper, infatti, anche i sedili anteriori sono ribaltabili.

Spazio e praticità “da grande”

L’idea aumenta notevolmente le capacità della piccola Casper. La Hyundai, infatti, è lunga appena 3,60 metri, larga 1,60 e alta 1,58 m e per questo motivo ogni centimetro in più in termini di abitabilità è davvero oro colato.

Grazie ai sedili anteriori reclinabili, si possono caricare oggetti lunghi fino a 2,06 metri e avere così uno spazio di carico invidiabile anche per auto di segmento superiore. In aggiunta, la fila di sedili posteriori può scorrere in avanti di 16 cm e porta la volumetria minima del bagagliaio a 301 litri.

Il sedile del passeggero può trasformarsi anche in un pratico tavolino. Lo schienale ribaltato, infatti, è sagomato per poter accogliere vassoi o altri oggetti e rendere così più pratico un pic-nic o una pausa pranzo improvvisata.

Niente Europa per ora

La Casper sarà presto disponibile in altri mercati, tra cui l’India, ma per il momento non si parla di un suo arrivo in Europa. La Hyundai è disponibile nelle varianti 1.0 3 cilindri da 75 CV e 1.0 turbo da 100 CV con prezzi di partenza di circa 10 mila euro.

Hyundai Casper Hyundai Bayon

Chi ha bisogno di un modello compatto, in Italia può considerare la Bayon. Lunga 4,18 metri e larga 1,77, il nuovo crossover promette di abbinare dimensioni contenute ad una buona praticità. La capacità di carico, infatti, è comunque di 411 litri fino ad un massimo di 1.205 abbattendo la seconda fila di sedili.

E non manca la tecnologia con uno schermo touch fino a 10,25” e il quadro strumenti digitali. Due le motorizzazioni: un 1.2 aspirato da 84 CV e un 1.0 mild hybrid da 100 CV, entrambi disponibili esclusivamente a trazione anteriore.