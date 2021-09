Si chiama Hyundai Casper il nuovo crossover compatto della Casa coreana, presentato attraverso un video teaser che ne anticipa l'imminente lancio in Corea del Sud. Un modello caratterizzato esteticamente per la presenza di enormi luci diurne a LED e di una griglia anteriore a motivi triangolari.

Il nome Casper non deriva dal famoso fantasma apparso in cartoni animati e al cinema, ma da un’acrobazia dello skateboard in cui la tavola si capovolge e gira quando lo skater salta. Hyundai inizierà a prendere ordini per il veicolo a partire da settembre e le consegne procederanno entro la fine di quest'anno.

Look off-road e linee squadrate

Esternamente, nonostante il frontale dall’aspetto quasi "fumessoto", la Hyundai Casper presenta un design muscoloso, con linee nette e parafanghi che sporgono leggermente dal corpo vettura. Una sensazione di robustezza che è aumentata anche dal rivestimento in plastica nera intorno alle ruote, a farla assomigliare - e non di poco - alla Suzuki Ignis.

Il posteriore è caratterizzato dal portellone dalla forma molto inclinata, gruppi ottici estesi negli angoli inferiori con sezione esterne rosse e interne bianche, le cui linee ricordano i grossi fari anteriori circolari.

Motori da 1.0 litri di cilindrata

Purtroppo Hyundai non ha ancora rilasciato alcuna immagine o informazione sull'abitacolo, del quale si intravvede unicamente il monitor touch centrale posto sulla sommità della plancia. A livello di motori invece la Casa coreana ha confermato che la Casper potrà essere equipaggiato con un motore aspirato da 1.0 litri o con un propulsore turbo della stessa cilindrata. Verosimilmente quindi saranno le stesse unità della Hyundai i10, con la quale la Casper potrebbe condividere il pianale.

Secondo il sito Asia Today, le dimensioni del veicolo raggiungono i 3.595 millimetri di lunghezza, i 1.595 millimetri di larghezza e un passo di 2.400 millimetri. La Casper era già stato avvistato all'inizio di quest'anno durante dei test effettuati sulla neve, ma a quel tempo il progetto era noto con il nome di AX-1.