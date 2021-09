Nuova stagione e nuovi approfondimenti: non solo auto, corse e furgoni. La famiglia di Motorsport Network Italia si allarga, presentando OmniTrattore.it, il sito che punta a diventare il riferimento nell’informazione di qualità relativa al settore agricolo.

Trattori smart, attrezzature "intelligenti", iperconnettività, precision farming e big data: alcuni di questi termini sembrano provenire dal futuro, ma in realtà sono il presente dell'agricoltura.

Coltivare è da tempo un lavoro hi-tech, fatto di imprenditori agricoli e agromeccanici che investono tanto del loro tempo nella formazione per rimanere aggiornati e programmare un lavoro sempre più efficiente.

Viste le risorse messe in campo è necessaria un’informazione tecnica, chiara e puntuale per poter informarsi e migliorare le performance della propria azienda.

OmniTrattore.it nasce per loro, ma non solo. Questo perché il mondo dell'imprenditoria agricola comprende anche contoterzisti, appassionati e semplici utilizzatori dei mezzi operanti nel settore primario.

Su OmniTrattore.it verranno pubblicati quotidianamente approfondimenti e news nelle numerose sezioni del sito (Trattori, Attrezzature Agrochimica e Sementi, Componenti e molte altre), unite al grande valore aggiunto offerto dei contenuti video fruibili sul sito, ma soprattutto sul canale YouTube di OmniTrattore.it.

Andrea Farina di Motorsport Network Italia ha commentato così la new entry in famiglia:

“Emozionare ed emozionarci grazie alla meccanica ha portato il Motorsport Network Italia a essere un riferimento quando si parla di motori a 360°, per qualità e completezza informativa. In questo senso abbiamo da sempre guardato con interesse al settore agromeccanico.

Con OmniTrattore.it siamo certi che il nostro contributo valorizzerà un ambito in cui tecnologia, tenacia e genuina passione sono in prima linea, 365 giorni all’anno, proprio come noi.”