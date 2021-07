Will Buxton, presentatore televisivo, è un volto molto noto nel paddock di Formula 1 ed ora ha lanciato "This Week with Will Buxton", un programma settimanale in esclusiva sulla piattaforma streaming Motorsport.tv, il cui primo episodio è andato in onda ieri.

Nella trasmissione il conduttore ha risposto alle domande dei fan attraverso dibattiti con gli ospiti presenti nello studio di Motorsport.tv Live e tramite interviste approfondite agli addetti ai lavori del settore. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di inviare i propri filmati che sono stati utilizzati durante la diretta del programma.

La serie è trasmessa in 20 puntate su Motorsport.tv tramite il sito web o l’app dedicata per i dispositivi Apple, Android, Fire TV, Rock e Chromcast. Alcuni spezzoni del programma sono pubblicati sui siti Motorsport.com e Autosport.com.

Esperienza nel mondo delle corse

Il presentatore, voluto dal presidente di Motorsport Network ed ex conduttore di F1, James Allen, è entrato a far parte della squadra di Motorsport.tv che recentemente ha visto l'ingresso dell'ex pilota di Formula 1, Juan Pablo Montoya, un nome che si è già fatto apprezzare dagli appassionati per i commenti sintetici sul canale di notizie Motorsport.tv Live.

Buxton è uno dei volti più noti dell’ambiente delle corse automobilistiche per la sua esperienza ventennale nella stampa e nelle trasmissioni dedicate al motorsport. La sua carriera lo ha visto iniziare nel 2001 come giornalista, per passare successivamente alla tv come commentatore della GP2.

Ha lavorato negli Stati Uniti prima con Speed Channel e poi NBC Sports per la copertura televisiva della Formula 1 e negli ultimi anni è stato tra i protagonisti di Drive To Survive, la serie-documentario Netflix che racconta i retroscena e i dietro le quinte del Mondiale di Formula 1.

“Durante la crescita Autosport era la mia bibbia. È stato ciò che mi ha fatto voler diventare un giornalista e nel corso degli anni sono stato davvero orgoglioso di vedere il mio lavoro e le mie parole scritte lì - ha detto Will Buxton -.

“James Allen e io torniamo indietro di molti anni, quindi quando ha chiamato e mi ha chiesto se fossi interessato a fare qualcosa con lui e Motorsport.tv e diventare parte della più ampia famiglia di Motorsport Network, non ho impiegato molto tempo per dire di sì."