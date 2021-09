Fino al 30 settembre, Skoda propone varie offerte su tutta la propria gamma, compreso il SUV Karoq con il 1.0 TSI da 110 CV, per il quale non sono previste permuta o rottamazione. In particolare, la Skoda Karoq S-Tech, dalle complete dotazioni di serie, viene a costare 28.900 euro, che con lo sconto di Casa e Concessionarie diventano 23.950 euro.

Versando un anticipo di 7.109,30 euro, le rate mensili sono poi 35 da 179 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,23%); la rata finale ammonta a 13.644,84 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nelle rate è compreso il pacchetto di manutenzione Service Care Basic, per una durata di 4 anni o 60.000 km; da segnalare anche la presenza, di serie, del servizio Care Connect con chiamata d'emergenza a vita, Service proattivo per 10 anni e accesso remoto per 1 anno.

Vantaggi

Un SUV compatto e moderno come la Skoda Karoq può essere acquistato con rate piuttosto basse, compensando l’anticipo con una permuta. Il modello S-Tech comprende parecchie dotazioni di serie, dai fari full LED al navigatore, dalla frenata automatica e altri ausili elettronici, alla connettività con gli smartphone, fino al clima bi-zona.

In più, è incluso un pacchetto di manutenzione per quattro anni, insieme ad un completo servizio di connettività, anche di emergenza.

Svantaggi

Senza una permuta, nella promozione Skoda l’anticipo di oltre 7.000 euro è piuttosto importante. Sempre meglio calcolare bene, in fase di contrattazione, il valore di oneri finanziari e di eventuali accessori in più.

In sintesi