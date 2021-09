Il mondo delle flotte aziendali e di tutti gli operatori che gestiscono parchi auto si ritrova all'edizione 2021 del Fleet Motor Day, a Roma e all'autodromo di Vallelunga il 22 e 23 settembre. Il programma include tre workshop sui nuovi scenari della transizione ecologica ed energetica della mobilità, oltre a test drive su diversi circuiti.

L'appuntamento annuale dedicato alla mobilità aziendale è giunto alla sua settima edizione ed è promossa da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio di Aniasa (Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici) e Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri).

Si parla di mobilità aziendale e transizione energetica

L'evento è diviso in due parti distinte nelle giornate del 22 e 23 settembre. Il Fleet Motor Day 2021 prende il via ufficialmente alle ore 17 del 22 settembre, a Roma nelle Officine Farneto (via dei Monti della Farnesina, 77) con tre seminari sul tema mobilità aziendale e transizione energetica. Si parla di mobilità elettrica, infrastrutture di ricarica, noleggio a lungo termine, flotte e auto aziendali, oltre al ruolo strategico del settore dell'usato.

Ad aprire i lavori è la tavola rotonda “Il futuro della Mobilità è il Fit for 55?” che prevede gli interventi di Andrea Cardinali (Unrae), Massimiliano Archiapatti (Aniasa) e Salvatore Saladino (Dataforce).

A Vallelunga per vedere e provare più di 200 auto

La mattina del 23 settembre, con inizio alle ore 9, è invece dedicata alle prove in pista con i test drive e i test Adas (sistemi avanzati di assistenza alla guida) sui cinque circuiti dell'autodromo di Vallelunga (Campagnano di Roma - RM). Questo appuntamento è pensato come momento di confronto tra responsabili dei parchi aziendali e case automobilistiche, operatori del noleggio e rappresentanti della filiera della mobilità.

È infatti prevista la presenza, per la prima volta, di tutte le società di noleggio, ma anche società che operano in telematica, energia, settore petrolifero e micromobilità. I Fleet e Mobility Manager presenti hanno quindi la possibilità di vedere da vicino e provare oltre 200 vetture, comprese 24 anteprime presentate da 38 diversi brand automobilistici.

Quest'edizione 2021 del Fleet Motor Day si caratterizza per un numero record di gruppi auto e Case presenti, di cui trovate qui sotto la lista completa.

Audi

BMW Group BMW MINI

Cadillac

Corvette

Cupra

Ford

Hyundai

Kia

Koelliker Aiways Maxus Mitsubishi Seres SsangYong Weltmeister

Maserati

Mercedes

Nissan

Renault

Seat

Skoda

Stellantis Abarth Alfa Romeo Citroen DS Fiat Fiat Professional Jeep Lancia Opel Peugeot

Tesla

Toyota Motor Italia Toyota Lexus

Volkswagen

Volkswagen Veicoli Commerciali

Volvo

Ligier (micromobilità)

Gli organizzatori ricordano che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il numero dei partecipanti dovrà necessariamente essere contenuto per garantire il distanziamento e attenersi alle disposizioni governative. Tutti i diversi momenti di incontro, la serata di networking, gli accessi in autodromo e i test drive saranno gestiti seguendo scrupolosamente le procedure di sicurezza anti COVID.