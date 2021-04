Il costante aumento delle vendite fatto registrare ogni mese dalle auto ibride, siano esse mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid, ha fatto sì che ormai quasi un'auto su tre venduta nel nostro Paese sia in qualche modo elettrificata.

Un fenomeno di mercato che vede le Case auto impegnate a proporre sempre più modelli ibridi e i clienti a sceglierle per i motivi più diversi, dalla libertà di circolazione alle ridotte emissioni inquinanti. Oltre ai clienti privati ci sono però sempre più aziende interessate all'auto ibrida e i gestori delle flotte aziendali che contribuiscono in maniera decisa a questo successo.

A confermarcelo ancora una volta c'è un interessante sondaggio fatto da Top Thousand (Osservatorio sulla mobilità aziendale) e dalla rivista Fleet Magazine che hanno intervistato 102 gestori di flotte aziendali partendo dalla domanda: "Qual è lo stato dell’arte della mobilità aziendale ibrida in Italia?"

Meno CO2 e consumi, più agevolazioni

L'inchiesta è basata su campione di oltre cento aziende di ogni dimensione (dalle grandi alle PMI) che gestiscono in tutto ben 118.439 veicoli (106.654 a noleggio) e 6.158 unità ibride. Questo significa che già oggi nelle aziende italiane il 5,2% del totale delle vetture utilizzate ha una motorizzazione ibrida, con una maggioranza di plug-in hybrid (35,8%), seguite da full hybrid (35,7%) e mild hybrid (28,4%).

Andando a vedere le risposte che hanno dato i 102 fleet manager troviamo i motivi per cui le aziende scelgono sempre più le auto ibride per le loro flotte, con ai primi due posti la riduzione delle emissioni di CO2 e la responsabilità sociale d'azienda, ma senza dimenticare le agevolazioni fiscali ottenibili sulle ibride dal luglio 2020. Vediamoli uno per uno questi motivi, con le percentuali di risposte ottenute.

60% - Abbassamento delle emissioni medie di CO2 55% - Responsabilità sociale di impresa 36% - Agevolazioni nella circolazione 26% - Abbattimento dei consumi 22% - Chilometri percorsi dai driver 21% - Tassazione agevolata del fringe benefit (21%) 17% - Canoni di noleggio sempre più competitivi 13% - Esenzione del bollo 11% - Incentivi

L'auto aziendale è sempre più ibrida

È interessante notare che il 36% dei fleet e mobility manager intervistati dichiara di aver a sua volta fatto delle indagini interne all'azienda e un monitoraggio degli spostamenti per capire quali fossero le reali esigenze di mobilità dei singoli driver.

Questo ha portato, ad oggi, a un utilizzo così suddiviso delle auto ibride: l'89% è assegnato come fringe benefit, ovvero come auto aziendale per i singoli dipendenti, mentre il restante 11% è condiviso tra più lavoratori.

Previsioni oltre il raddoppio in 12 mesi

A ribadire la volontà delle aziende di puntare sempre più sull'auto ibrida c'è poi una previsione di crescita del 250% nei prossimi dodici mesi. Settantacinque fleet manager sui centodue interpellati dicono di voler aumentare in maniera decisa la quota di auto MHEV, HEV e PHEV in flotta, portando ad una crescita di 15.500 unità nel giro di un anno.

Da non sottovalutare è poi il tema dei canoni di noleggio delle auto ibride che, secondo i dati registrati da due fleet manager su tre, sono rimasti invariati o addirittura calati negli ultimi due anni. Questo dipende dalla maggiore offerta di modelli, dal miglioramento dei valori residui, dagli incentivi statali e dai bassi costi di manutenzione.

Nel presentare i risultati dell'indagine, il presidente di Top Thousand, Gianfranco Martorelli, ha detto: