Immaginate di aver acquistato una nuova Chevrolet Corvette e di essere a pochi giorni dal ritiro. Un giorno ricevete una telefonata dalla concessionaria e pensate che sia già arrivato il momento.

Ma ecco la cattiva notizia: “Mi dispiace informarla che la sua Corvette è stata schiacciata da una Maserati durante il trasporto”. Deve essere andata più o meno così la vicenda che ha coinvolto questo sfortunatissimo proprietario.

Le ipotesi

La foto in copertina ha già fatto il giro del web e mostra una stupenda Corvette Stingray C8 letteralmente schiacciata da una Maserati (o, almeno, da un modello che è equipaggiato con cerchi Maserati). Entrambe le auto sono caricate su una bisarca e sembra proprio che il ripiano superiore sia collassato sulla supercar americana.

Fotogallery: Chevrolet Corvette C8

38 Foto

Difficile dire cosa sia andato storto. È probabile che la rampa superiore sia stata soggetta a qualche guasto idraulico e che sia caduta durante le fasi di trasporto. C’è chi pensa, invece, che sia stato un errore di un maldestro trasportatore.

Infine, c’è chi è più ottimista e pensa che si tratti esclusivamente di un’illusione ottica. Del resto, le auto vengono caricate sulle bisarche molto vicine le une alle altre. È possibile, quindi, che la Corvette sia ancora sana.

Una Corvette da buttare

Tra i commenti del web c’è chi ipotizza che, in realtà, la Corvette non sia nuova di pacca. Questo perché di solito le auto nuove vengono completamente avvolte da pellicole protettive per evitare danni durante il trasporto. Potrebbe trattarsi, quindi, di una serie di auto destinate ad un’asta oppure anche a un garage privato.

Impossibile saperlo con esattezza. Sta di fatto che se effettivamente l’incidente fosse confermato, la Chevrolet sarebbe quasi da buttare.

Nella foto non sono visibili danni evidenti, ma la rampa è collassata proprio in corrispondenza del motore 6.2 V8. La C8, ossia l’ottava generazione della Corvette, infatti, ha il propulsore montato centralmente per la prima volta nella storia del modello. Nel peggiore dei casi potrebbe essere necessario sostituire tutto il powertrain danneggiato.