Le aste auto sono frenetiche. Se non ci siete mai stati è difficile descrivere l'atmosfera che si respira, ma sappiate che tutto avviene molto velocemente fin dai primi minuti. Una regola che vale per ogni tipo di asta, da quelle con modelli super usati protagoniste di fiere di paese, a eventi importanti organizzati da nomi famosi come Mecum, dove al ritmo forsennato si aggiungono prezzi spesso non popolari e tanta passione.

Già perché a sfilare sulla passerella ci sono modelli di valore, con aspiranti acquirenti ad alzare palette per fare offerte al rialzo o in attesa che arrivi il lotto sul quale hanno deciso di puntare tutto. Capita però che, come dice il detto, la sfortuna ci veda benissimo e che quindi ad arrivare sul sia un modello tirato a lucido, ma con un evidente problema alla carrozzeria.

Da trattare coi guanti

È il caso del pick-up Chevrolet C10 del 1980 che vedete in video, conservato alla perfezione, restaurato che meglio non si potrebbe e con un valore di mercato in costante aumento negli ultimi anni. Sarebbe davvero un peccato se in un attimo qualcuno, o qualcosa, rovinasse il suo bel cofano nel quale ci si potrebbe specchiare.

Già, un vero peccato: ed ecco che tutto il lavoro fatto per togliere i 40 anni di vita al pick-up statunitense sfuma in un attimo: cofano vistosamente piegato a rovinare la passerella, tra imbarazzo, risatine e commenti di certo non pacati del suo proprietario.

Certo, non capita di rado che i vecchi pick-up soffrano di problemi alle lamiere spesso troppo sottili, ma che tutto questo avvenga un attimo prima dell'inizio dell'asta significa che la sfortuna ha preso la mira con assoluta precisione.

Mi fa lo sconto?

"Mentre era nella corsia di sosta, il cofano è stato piegato mentre veniva chiuso, come potete vedere. Il venditore coprirà i costi di riparazione fino a un massimo di 1.500 dollari ".

A commentare così l'accaduto è stato il battitore d'asta, il dubbio però rimane: chi ha fatto il danno? Da Mecum hanno fatto sapere che nessuno dei propri dipendenti ha avuto a che fare col fattaccio. Che sia stato lo stesso proprietario, guidato dalla fretta di salire sul palco? O un suo (probabilmente ex) amico?

In ogni caso sembra che il problema non abbia inciso sulla vendita: il pick-up d'epoca con sotto al famigerato cofano un V8 di 5,3 litri, assetto ribassato e altre modifiche estetiche e meccaniche è disponibile al prezzo di 31.900 dollari (circa 27.000 euro).