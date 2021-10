Il salone Auto e Moto d’Epoca, l’appuntamento internazionale tra i più importanti per il mercato di auto e ricambi d’epoca, torna anche quest’anno alla Fiera di Padova da giovedì 21 a domenica 24 ottobre.

Nei 115mila mq di spazi espositivi gli appassionati e i collezionisti possono ammirare gli oltre 5.000 i modelli in vendita, così come numerosi pezzi di ricambio originali e ogni genere di automobilia.

Presente e passato si mescolano

Al salone Auto e Moto d'Epoca sono esposte alcune storiche e rarissime auto da pista provenienti dalla collezione MAUTO | Museo Nazionale dell’Automobile tra cui una Maserati 26B del 1928, la seconda vettura da corsa realizzata dai fratelli Maserati nelle officine di Bologna, e la Ferrari 500 F2 del 1952, la vettura campione del mondo di F1 nel 1952 e nel 1953 con Alberto Ascari.

Non mancano modelli da corsa del passato in vendita nella sezione mercato, provenienti da musei, club e registri storici. A proposito di competizioni, all'interno del padiglione 15 è presente lo stand Mille Miglia, incentrato sui prossimi eventi legati della celebre gara di regolarità storica a tappe, a partire dall'edizione 2022.

Invece per gli amanti delle auto contemporanee è presente la Nuova Fiat 500 elettrica, con una retrospettiva del dipartimento Heritage di Stellantis sui 50 anni di ricerche alla base del modello a zero emissioni.

Sempre rimanendo sul tema elettrico, Mercedes-Benz espone la 190E Elektro assieme all’ammiraglia EQS, la massima espressione dell’elettrificazione per il marchio tedesco, in una delle sue prime apparizioni davanti al pubblico italiano. Nello spazio dedicato alle familiari sono in mostra la S 123 e la S 124, assiema alla nuova Classe C station wagon.

Il fenomeno Restomod, il restauro “creativo” di auto classiche attraverso l’utilizzo di tecnologie moderne pur mantenendo una continuità con il passato, vede il debutto di una novità, la Lancia Delta Integrale riproposta in chiave moderna dal due volte campione del mondo rally Miki Biasion.

A proposito di modelli a metà tra passato e futuro per la prima volta a Padova è presente Morgan Motor Company, storico marchio inglese che realizza artigianalmente vetture sportive dallo stile inconfondibilmente rétro.

Motorsport classico e grandi designer italiani

Uno dei temi centrali dell’edizione 2021 riguarda la passione per il motorsport classico che viene celebrata con due mostre dal titolo “L’Italia che vince le corse”, dedicata in particolare modo ai grandi marchi italiani che hanno fatto la storia delle competizioni.

L’altro focus dell’evento riguarda i grandi designer dell’auto italiana con l’esposizione da parte di ASI (Automoclub Storico italiano), nel rinnovato e ampliato Village al padiglione 4, di 16 prototipi della collezione Bertone, della quale è proprietaria, concepiti da figure celebri come Marcello Gandini, Marc Deschamps, Luciano D’ambrosio e Mike Robinson.

ACI Storico celebra il Campionato velocità Turismo con una serie di appuntamenti dedicati e la presenza di alcuni dei più importanti pilori degli Anni ’90.

Spazio anche alla celebrazione del 75esimo anniversario della carrozzeria Vignale organizzata dal Club Lancia Appia-Registro Appia e del centenario della Lancia Lambda, forse l’auto più rivoluzionaria del marchio torinese, portata in fiera dal Club Lancia.

Auto e Moto d'Epoca 2021, come arrivare

Per raggiungere Auto e Moto d’Epoca si possono scegliere diversi mezzi, ecco le indicazioni:

In auto : raggiungere la Fiera, per chi non si fida troppo di Google Maps è molto semplice.

In auto le uscite consigliate sono Padova Sud per chi proviene dalla A13, Padova Ovest e Padova Est per chi arriva dalla A4

Auto e Moto d'Epoca, orari e prezzi

Alla Fiera di Padova, i padiglioni aspettano i visitatori dal 21 al 24 ottobre con orari dalle 09:00 alle 18:00 per il giovedì di pre-apertura e dalle 09:00 fino alle 19:00 per le giornate da venerdì a domenica. I prezzi dei biglietti di ingresso sono i seguenti:

Sabato 23 e domenica 24 ottobre

Intero: 25 euro, online e alla cassa

Ridotto ragazzi (da 13 a 17 anni compiuti): 20 euro, solo in cassa

Abbonamento 2 giorni: 46 euro, online e in cassa

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre

Abbonamento 2 giorni: 53 euro, online e in cassa

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre

Abbonamento 3 giorni: 76 euro, online e in cassa

Giovedì 21 ottobre/venerdì 22 ottobre

Unico: 45 euro, online e in cassa, senza riduzioni

Friday ticket: 30 euro, online e in cassa

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale dell'evento

Auto e moto d'epoca, Green pass e regole

In ottemperanza alle attuali disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID19 e a salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, l'accesso alla Fiera di Padova è consentito solo alle persone in possesso di Green Pass, o titolo analogo internazionale, da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo in lingua italiana o inglese.

In alternativa presentando la certificazione dell’esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti.

L’ingresso è vietato alle persone che presentano febbre oltre 37,5°C, mentre è obbligatorio indossare apposite mascherine per l’intera durata della permanenza in Fiera, rispettando inoltre la distanza di sicurezza dalle altre persone.