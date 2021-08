Ammettiamolo, è abbastanza inaspettato. L'ultima Casa che viene in mente quando si pensa alla moda delle ruote alte è Morgan. E fortunatamente - come sempre d'altronde - anche in questo caso ha giocato anche con le sue regole.

Il risultato non è un SUV dal design in qualche modo retrò, per dare un senso al marchio che porta, ma semplicemente una Plus Four che già conosciamo, preparata per i terreni impervi: ecco cos'è la Morgan Plus Four CX-T, la prima fuoristrada del brand fondato nel 1909. Il prezzo? 170.000 sterline (circa 200.000 euro al cambio attuale) per ciascuna delle sole 8 prodotte.

Lusso sì, ma da off-road

Morgan si è impegnata più di quanto possa sembrare a prima vista per la CX-T: a occhio si potrebbe pensare che sia una "semplice" Plus Four rialzata, integrata con qualche accessorio tipico da fuoristrada, dotata di gomme tassellate e via. In verità, però, le modifiche sono più profonde, e basta guardarla in azione nel video qui sotto per capire che non si tratta di "mera estetica".

Prima di tutto c'è un roll-bar esterno che protegge l'abitacolo, con tanto di fari supplementari montati sopra, mentre ogni parafango ha a disposizione una borsa portaoggetti.

La sezione posteriore poi è stata ridisegnata per creare una specie di bagagliaio abbastanza grande da ospitare due ruote di scorta di dimensioni normali (anziché ruotini). Sempre qui trovano posto due valigie Pelican impermeabili e una cassetta degli attrezzi in alluminio Zarges - giustamente del lusso non doveva mancare su un modello Morgan - oltre a due contenitori di carburante Rotopax da 11 litri.

All'interno dell'abitacolo da Roadster (ma c'è anche un hard-top in dotazione compatibile col roll-bar) c'è anche un supporto per posizionare un telefono, una videocamera stile GoPro o qualche macchina fotografica. In più, ci sono un porta mappa removibile e una borsa termica isolata nel vano piedi passeggero, oltre a un kit di pronto soccorso dietro i sedili.

Preparata sotto pelle

Parlando invece di meccanica, la Plus Four CX-T guadagna i quadrilateri della Plus Six modificati che allargano la carreggiata e aumentano la corsa delle sospensioni, che fra l'altro sono dotati di coilover EXE-TC con tamponi di fine corsa interni e boccole dei braccetti inferiori su misura per aumentarne la durata. L'altezza da terra è di 23 centimetri.

Per la protezione del sottoscocca, fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti mentre ci si trova su terreni impervi, c'è una piastra protettiva a cinque sezioni. E infine c'è una disposizione rivista per lo scarico, per migliorare l'angolo di uscita.

La Plus Four sfrutta un 2.0 Turbo quattro cilindri di derivazione BMW, capace di 258 CV, e sempre dalla Casa dell'Elica ha preso in dotazione il differenziale posteriore elettronico BMW xDrive con software personalizzato. Tre le modalità:

Street , con differenziale aperto

, con differenziale aperto All-Terrain , con bloccaggio differenziale parziale (45%)

, con bloccaggio differenziale parziale (45%) All-Terrain Extreme, con bloccaggio differenziale completo (100%)

Morgan sta già prendendo gli ordini per la Plus Four CT-X, con un prezzo previsto per l'Inghilterra che come abbiamo detto è di 170.000 sterline (pari a circa 200.000 euro al cambio attuale). Secondo i piani della Casa inglese, tutti gli otto esemplari verranno prodotti entro la fine dell'anno.