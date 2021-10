Forse avete già sentito parlare del Burning Man, l’incredibile festival di otto giorni che si svolge dal 1991 sulla distesa salata di Black Rock City, una città che nasce e muore solo per questo appuntamento, nel cuore del deserto del Nevada.

L'evento dedicato “alla comunità, all’arte, all’espressione personale e all’autosufficienza” dove creatività e trasgressione si mescolano, ospita ogni anno una serie di auto dal look post-apocalittico in stile Mad Max. A questo proposito Sotheby’s ha realizzato una vendita di beneficienza legata al festival nella quale sono andati all’asta alcuni veicoli veramente unici.

Un mezzo "spaziale"

Uno di questi è l’auto a forma di razzo realizzata da David Best basandosi su una Cadillac Sedan DeVille originale che probabilmente agli appassionati della saga di Star Wars ricorderà il landspeeder di Luke Skywalker apparso per la prima volta in Episodio IV.

La particolarità di questa Rocket Car, oltre ovviamente all’estetica, è la possibilità di ospitare la suo interno fino a 16 persone. L’esemplare è stato venduto ad una cifra di 36.000 dollari (30.400 euro al cambio attuale).

Opere d'arte su ruote

Non passa di certo inosservata neanche la la CarCroach A Motor City Survivor ad opera di Ryan C. Doyle, un incredibile mezzo che è diventato famoso per aver solcato le strade di Detroit durante le proteste dell’estate 2020 contro la violenza della polizia.

Dalla forma simile a un ragno, è stata costruito partendo da un normale modello di Honda Civic omologato per l'uso stradale. È stata aggiudicata all’asta per una cifra di 24mila dollari (20.300 euro al cambio attuale).

Il concept più costoso venduto in beneficienza è stato il Mayan Warrior di Alex Grey, a un prezzo di 40.320 dollari (34.000 euro al cambio attuale). Di dimensioni impressionanti, alta 4 metri, questa maschera in fibra di vetro e resina è costruita su un telaio in acciaio. Vuole rappresentare gli insegnamenti Maya che includevano rituali sacri, misticismo e scoperta di sé.