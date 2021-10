Dopo il debutto della Honda E, la Casa giapponese ha messo il piede sull'acceleratore e punta a correre sempre più veloce nel segmento delle auto elettriche, con nuovi modelli da presentare nei prossimi anni. Modelli con forme e aspetti differenti, tra i quali ci saranno gli immancabili SUV - come la versione definitiva della E:Prototype vista a Shanghai - al fianco delle versioni di serie delle concept presentate nel corso di una conferenza stampa.

Prototipi caratterizzati da un design futuristico, fatto di frontali attraversati da linee luminose a LED e forme spigolose, con carrozzerie squadrate. Certo, sappiamo bene come tra concept e auto di serie le differenze siano spesso profonde, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambio di rotta e somiglianze sempre più forti tra il "prima" e il "dopo", come la Honda e, rimasta pressoché invariata nel passaggio da concept a modello di serie.

Si inizia con la Cina

Delle 5 auto elettriche mostrate nel teaser le prime a debuttare saranno le Honda e:NS1 ed e:NP1, 2 crossover prodotti grazie alle joint venture Dongfeng Honda e GAC Honda e il cui arrivo sul mercato cinese è previsto per la primavera del 2022. A prima vista i 2 crossover elettrici sembrano molto simili tra loro, ma a ben guardare l'e:NS1 (caratterizzata da una livrea in giallo acceso) ha forme filanti e dettagli sportivi, come spoiler sul tetto e sulla coda.

L'Honda e:NP1 ha invece un aspetto più tradizionale e sembra quasi identico alla Honda E:Prototype vista qualche mese fa, di fatto la versione elettrica della Honda HR-V 2021.

Spigoli e luci

Al fianco dei 2 crossover pronti a debuttare in Cina ci sono 3 concept appartenenti alla famiglia elettrica e:N. I loro nomi sono e:N Coupé Concept, e:N SUV Concept ed e:N GT Concept. Un terzetto che condivide design molto simile e naturalmente la trazione elettrica, della quale però non sappiamo ancora nulla.

Sappiamo solo che utilizzeranno una nuova piattaforma condivisa, alla quale si affideranno anche altri modelli in arrivo nei prossimi anni.

Anche degli interni non ci sono informazioni, ma è probabile che riprenderanno lo stile futuristico della carrozzeria e qualche elemento mostrato tempo fa da un'immagine teaser.