Nel corso di quest’anno Honda ha presentato la terza generazione del crossover compatto HR-V, un’auto dotata di tecnologia full-hybrid che combina un propulsore termico tradizionale con la presenza di due motori elettrici alimentati da una batteria.

La variante elettrica, vista in anteprima lo scorso aprile al Salone di Shangai in versione prototipo, si mostra in alcune immagini pubblicate dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese per l'omologazione prima del debutto ufficiale.

Dettagli esterni inediti

L’estetica del nuovo HR-V a emissioni zero sembra differire leggermente dal normale modello full-hybrid, a partire dalla griglia anteriore che non presenta le consuete feritoie orizzontali, ma lascia spazio a una presa di ricarica posizionata dietro il logo Honda.

Il modello, prodotto dalla joint-venture con il costruttore cinese Dongfeng, dovrebbe prendere il nome di e:NS 1 a giudicare dalla scritta applicata sul lato destro del portellone. Rispetto alla versione ibrida il logo del marchio giapponese al centro dei gruppi ottici posteriori è stato sostituito da una scritta “Honda” posta sotto i fari.

Modello solo per la Cina?

Secondo quanto riferisce ila documentazione apparsa sul sito del Ministero cinese, il modello è equipaggiato con un motore elettrico in grado di produrre 204 CV di potenza, sufficienti per consentire all’auto di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. Completano i dati tecnici il pacco batteria da 68,8 kWh, i cerchi da 18” e il peso di 2.108 kg in ordine di marcia.

Al momento non risultano informazioni riguardo l’arrivo della HR-V elettrica sui principali mercati internazionali, perché probabilmente rimarrà un modello concepito esclusivamente per la clientela cinese. La versione full-hybrid del crossover compatto Honda è invece già prenotabile in Italia, con le prime consegne previste a partire da febbraio 2022.