Nell’attesa della cattivissima Type R, nel solo mercato nordamericano debutta la Honda Civic Si. Si tratta della versione più sportiva della nuova berlina giapponese con un motore e un assetto aggiornati per puntare tutto su un’esperienza di guida più coinvolgente, ma senza gli “eccessi” della Type R.

Ha una sua personalità

A livello estetico, la Si ha un look più aggressivo rispetto alla Civic tradizionale. Le differenze più evidenti sono nel posteriore con uno spoiler in tinta nera lucida e il doppio terminale di scarico cromato che conferiscono un’aria sportiva alla Honda.

Specifici per la Si anche i cerchi in lega neri da 18” a 10 razze montati su pneumatici 235/40 R18 ad alte prestazioni. In più, la tinta Blazing Orange Pearl è un’esclusiva per questa versione della Civic.

Nell’abitacolo sono presenti sedili sportivi in pelle nera e rossa, oltre alla pedaliera in alluminio. Non manca neanche la tecnologia con un display dell’infotainment da 9” che integra Android Auto e Apple CarPlay wireless e un impianto audio Bose da 12 altoparlanti.

Meccanica affinata

Il 1.5 turbo VTEC da 182 CV è stato rivisto nella potenza ed eroga ora 203 CV e 260 Nm di coppia già a 1.800 giri. Disponibile con un cambio manuale a 6 rapporti, la Civic Si è dotata dello stesso sistema Rev-Match della Type R che “alza” i giri del motore in fase di scalata migliorando la ripresa.

Gli altri interventi meccanici riguardano l’impianto di scarico, l’aumento dell’8% della rigidità torsionale, sospensioni più rigide, differenziale anteriore a slittamento limitato, impianto frenante ad hoc e uno sterzo più reattivo e sensibile.

Foto spia nuova Honda Civic Type R al Nurburgring

Come detto, la Civic Si non arriverà in Europa. Per questo motivo, le attenzioni degli appassionati Honda del Vecchio Continente sono ancora tutte per la futura Type R.

La Casa sta continuando i test su pista al Nurburgring per sviluppare a dovere una versione aggiornata del 2 litri da 320 CV della generazione attuale. Questa sarà l’ultima Honda con motore puro a benzina prima di un’inevitabile elettrificazione e dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2023.