Il processo di sviluppo dei furgoni elettrici Rivian per le consegne dell’ultimo miglio del colosso dell’e-commerce Amazon continua senza sosta. Dopo le varie notizie che sancivano la collaborazione tra le due aziende, ecco che spunta un documento di Rivian presentato al NHTSA (l'agenzia governativa statunitense che valuta la sicurezza dei veicoli su strada) che rivela importanti informazioni sul van 100% elettrico.

Sulla base dei documenti, infatti, il nuovo furgone a batteria dovrebbe essere proposto in tre varianti differenti: 500 LHD Van, 500 RHD Van e 700 Van. Il numero riportato su ogni modello dovrebbe indicare la capacità di carico di 500 piedi cubi (14,1 metri cubi) e 700 piedi cubi (19,8 metri cubi) mentre la sigla dovrebbe definire le differenti configurazioni di guida: conducente a sinistra (LHD) e conducente a destra (RHD).

Tre powertrain e due allestimenti

Secondo alcune indiscrezioni, a queste versioni iniziali del furgone 100% elettrico dovrebbe aggiungersene un’altra con capacità di carico di ben 900 piedi cubi (25,5 metri cubi). I Van della startup americana saranno offerti con tre tipologie differenti di powertrain: motore elettrico singolo a trazione anteriore, due motori elettrici a trazione anteriore e due motori elettrici a trazione integrale.

Da come si può leggere nel documento, veicoli commerciali leggeri di Rivian verranno offerti in due allestimenti: “Z” e “S”. Il primo è specificatamente assegnato ai van destinati ad Amazon mentre il secondo dovrebbe essere un allestimento progettato per clienti al di fuori di Amazon. Una scelta interessante che dimostra come Rivian sia intenzionata a espandere il proprio raggio d’azione su tutto il settore delle consegne dell'ultimo minuto e non solo.

Continua la produzione

Con oltre 100.000 ordini già ricevuti da Amazon con consegna entro la fine del decennio e circa 48.300 depositi rimborsabili fatti sul pickup R1T e il SUV R1S sembrerebbe che Rivian stia dando priorità alla produzione dei van completamente elettrici destinati al colosso dell’e-commerce.

Con le consegne di Rivian R1T ai dipendenti ancora in corso, infatti, secondo alcuni rapporti emersi sembrerebbe che la società sia focalizzata sul rilascio di alcuni dei suoi furgoni elettrici entro la fine dell'anno. A confermare questa teoria le parole del CEO RJ Scaringe che a luglio aveva confermato alcuni ritardi nelle consegne del R1T.

Fonti vicine a Rivian, inoltre, hanno anche detto a Bloomberg che la società è al momento impegnata a terminare la prima pre-serie di 300 furgoni Amazon entro la fine dell'anno mentre per il 2022 la produzione dovrebbe finalmente andare a regime e raggiungere quota 10.000 veicoli.