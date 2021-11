La storia di Mazzanti Automobili è una trentennale cavalcata nella più pura tradizione delle auto sportive italiane, partita sul finire degli Anni '80 con il lavoro di Luca Mazzanti nell'officina di famiglia. La passione per la meccanica, il design e le auto storiche lo portano a incrociare il suo percorso con Walter Faralli e a fondare con lui nel 2002 la Faralli & Mazzanti che nel 2010 diventa Mazzanti Automobili e presenta la Evantra nel 2013.

Da allora la piccola factory toscana con sede a Pontedera (PI) realizza interamente a mano vetture potenti, veloci ed esclusive, tutte eredi di quella prima Evantra e sempre più affinate nello stile e nelle prestazioni, fino a superare i 1.000 CV di potenza. L'obiettivo di Mazzanti Automobili rimane immutato: diventare uno dei pochi produttori indipendenti di supercar nel mondo.

Mazzanti Evantra Millecavalli

Anno di fondazione 2002 Fondatore Luca Mazzanti e Walter Faralli Sede e produzione Pontedera (PI) Numero dipendenti 15 Fatturato dell'ultimo bilancio N.D.

Le supercar

A oggi le supercar firmate Mazzanti Automobili sono quattro, tutte evoluzioni del progetto originario Evantra di coupé ultra sportiva a motore centrale che prende il nome dalla dea etrusca dell'immortalità.

Linee decise e compatte che danno vita a modelli di produzione artigianale ed estremamente limitata che fanno della velocità e delle sensazioni di guida più pure la loro bandiera. Caratterizzate da prestazioni mozzafiato, motori V8 di origini americane (Chevrolet Corvette) e finiture di lusso, le supercar Mazzanti oggi a listino sono Evantra Classic, Evantra 781, Evantra Millecavalli R e la recentissima Evantra Pura.

Evantra Classic

Chi vuole assaporare tutto il fascino della Evantra nella sua configurazione di progetto originaria può puntare sulla Mazzanti Evantra Classic (o semplicemente Mazzanti Evantra), tuttora a listino col suo motore V8 di 7 litri e 751 CV abbinato a un cambio automatico sequenziale a 6 marce.

Mazzanti Evantra

Come tutte le sue eredi, la Evantra Classic ha un telaio monoscocca in acciaio scatolato unito a un sottotelaio tubolare cromo molibdeno per motore e retrotreno e un altro telaio in alluminio all'anteriore. La carrozzeria è fibra di carbonio, definita "pro-body", ma a richiesta è possibile realizzare carrozzerie speciali in alluminio per creare esemplari unici one-off (programma "one-body").

Uniche al mondo e riservate a tutti i modelli Evantra sono poi le portiere con apertura verso l'alto e all'indietro, delle "swan doors" controvento che nessun'altra auto di serie può vantare.

Sceda Tecnica Mazzanti Evantra Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,32 x 1,95 x 1,22 m x 2,55 m Peso 1.350 kg Telaio / Carrozzeria Monoscocca in acciaio scatolato e tubolare cromo molibdeno / Fibra di carbonio (pro-body) o alluminio (one-body) Motore 7.0 V8 (751 CV - 860 Nm) in posizione centrale Trazione Posteriore Cambio Sequenziale 6 marce Pneumatici - Accelerazione 0-100 km/h 3,0 secondi Velocità massima 360 km/h Anno di lancio 2013 Numero di esemplari A richiesta Prezzo indicativo 1.000.000 di euro

Evantra Pura

La più giovane delle esclusive supercar pisane è la Mazzanti Evantra Pura del 2021 che si differenzia dal modello di origina sia per lo stile di carrozzeria aggiornato che per un alleggerimento generale che porta il peso a soli 1.290 kg, il più basso dell'intera famiglia Evantra.

Mazzanti Evantra Pura

Il motore è il V8 6.2 con compressore volumetrico della Evantra Pura è lo stesso utilizzato sull'altrettanto nuova Evantra 781, ma con una potenza massima di 761 CV e un inedito cambio manuale 7 marce per rimanere fedele alla "purezza" di guida evocata dal suo nome.

Scheda tecnica Mazzanti Evantra Pura Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,32 x 1,95 x 1,25 m x 2,55 m Peso 1.290 kg Telaio / Carrozzeria Monoscocca in acciaio scatolato e tubolare cromo molibdeno / Fibra di carbonio (pro-body) o alluminio (one-body) Motore 6.2 V8 Supercharged (761 CV - 910 Nm) in posizione centrale Trazione Posteriore Cambio Manuale 7 marce Pneumatici Michelin 255/35 R19 ant. e 315/30 R20 post. Accelerazione 0-100 km/h 2,9 secondi Velocità massima >360 km/h Anno di lancio 2021 Numero di esemplari * Prezzo indicativo Tra 1.000.000 e 2.000.000 di euro

Evantra 781

La Mazzanti Evantra 781 è l'erede della 771, la coupé pisana offerta dal 2021 che sotto il cofano posteriore nasconde la versione più potente del nuovo V8 6.2 con compressore volumetrico, quello da 781 CV. Il cambio è un automatico doppia frizione a 7 marce.

Mazzanti Evantra 771

Anche se Mazzanti Automobili ha appena annunciato il passaggio di consegne dalla Evantra 771 alla Evantra 781, ancora non sono state diffuse le foto del nuovo modello, ma le differenze estetiche non dovrebbero essere troppe. Anche in questo caso il prezzo è superiore al milione di euro della Evantra Classic. Scheda tecnica Mazzanti Evantra 781 Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,32 x 1,95 x 1,25 m x 2,55 m Peso 1.350 kg Telaio / Carrozzeria Monoscocca in acciaio scatolato e tubolare cromo molibdeno / Fibra di carbonio (pro-body) o alluminio (one-body) Motore 6.2 V8 Supercharged (781 CV - 969 Nm) in posizione centrale Trazione Posteriore Cambio Automatico 7 marce doppia frizione Pneumatici Michelin 255/35 R19 ant. e 315/30 R20 post. Accelerazione 0-100 km/h 2,8 secondi Velocità massima >360 km/h Anno di lancio 2021 Numero di esemplari Su richiesta Prezzo indicativo Oltre 1.000.000 di euro

Evantra Millecavalli R

Con la Mazzanti Evantra Millecavalli R saliamo a un livello ancora superiore per potenza, prestazioni e look da vera hypercar. Basta citare infatti il motore 7.4 V8 biturbo che tocca l'incredibile soglia di potenza di 1.121 CV e un picco di coppia massima di 1.210 Nm.

Mazzanti Evantra Millecavalli R

Questo incredibile risultato è frutto di attento lavoro di elaborazione e potenziamento fatto da Mazzanti Automobili sul motore Chevrolet Corvette di origine. Davvero spettacolare poi il trattamento aerodinamico della Evantra Millecavalli R che ha cambio sequenziale a 6 marce, supera i 400 km/h e raggiunge i 100 km/h da fermo in appena 2,7 secondi. In questo caso il prezzo base è di circa 2 milioni di euro. Scheda Tecnica Mazzanti Evantra Millecavalli R Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,42 x 2,00 x 1,22 m x 2,55 m Peso 1.380 kg Telaio / Carrozzeria Monoscocca in acciaio scatolato e tubolare cromo molibdeno anteriore in alluminio / Fibra di carbonio (pro-body) o alluminio (one-body) Motore 7.4 V8 biturbo (1.121 CV - 1.210 Nm) in posizione centrale Trazione Posteriore Cambio Sequenziale 6 marce Pneumatici Michelin 265/35 R19 ant. e 335/30 R20 post. Accelerazione 0-100 km/h 2,7 secondi Velocità massima >400 km/h Anno di lancio 2016 (2021 la R) Numero di esemplari Su richiesta Prezzo 2.000.000 euro

Mazzanti Automobili, le origini e il fondatore

Alle origini di Mazzanti Automobili c'è la Faralli & Mazzanti, l'azienda fondata nel 2002 da Luca Mazzanti e Walter Faralli che produce i primi modelli Antas e Vulca. Lo stesso Mazzanti, classe 1974, decide nel 2010 intraprendere la "carriera solista" con la sua Mazzanti Auitomobili e il progetto Evantra.

Prima di quel passo storico c'è tutta una vita dedicata da Luca alle auto, all'officina di famiglia, ai restauri e alla grande passione per le vetture da corsa, in particolare le Gruppo C e le Gruppo B da rally degli Anni '80. Queste velocissime auto da competizione influenzano il giovane costruttore che persegue il suo obiettivo di costruire supercar nella storica sede toscana, a Pontedera (PI).

Luca Mazzanti

A oggi Mazzanti Automobili produce 5 auto all'anno, tutte realizzate su muisura per il cliente, con l'obiettivo di arrivare a 10 all'anno, facendo affidamento su un team di 15 dipendenti. Alla factory toscana si aggiunge poi lo stabilimento di Fisciano (SA) di Mazzanti Automotive Testing & Innovation Lab, una vera e propria startup che assieme all'università di Salerno sviluppa l'elettrificazione delle vetture ad alte prestazioni, comprese le prossime supercar Mazzanti elettriche.

Mazzanti Automobili, il logo

Denominazione ufficiale Mazzanti Automobili s.r.l. Sede Via Maremmana, 10 - Z.I.Gello - 56025 - Pontedera (PI) - Italia Sito Web ufficiale https://mazzantiautomobili.it/

Spirito innovativo da startup

Oltre al laboratorio salernitano per lo sviluppo dell'elettrificazione applicata alle supercar, Mazzanti Automobili ha molti tratti tipici delle startup innovative, compreso il ricorso all'equity crowdfunding, ovvero al finanziamento collettivo dedicato alle piccole e medie imprese.

I finanziatori di Mazzanti Automobili sono infatti più di 600 soci, di cui una decina strategici, che hanno deciso di investire e credere nella nascita di questo nuovo Costruttore italiano di supercar.

Altrettanto importante sul fronte dell'innovazione è la registrazione di propri brevetti e tecnologie, nel caso di Mazzanti Automobili mirati alla realizzazione di nuovi motori ibridi ed elettrici, alla riduzione delle emissioni e all'utilizzo di materiali riciclabili.

Finanziatori 600 soci (una decina strategici) Partner tecnici Michelin, OZ, Brembo, TracTive Brevetti e nuove tecnologie Ibrido, elettrico, materiali riciclabili, emissioni Elettrificazione Allo studio per i modelli futuri Designer Luca Mazzanti Numerosi e di grande importanza sono poi i partner tecnici con cui Mazzanti Automobili sviluppa le sue supercar e hypercar. Tra questi si segnalano i nomi di Michelin per i pneumatici, OZ Racing per le ruote, Brembo per gli impianti frenanti e TracTive per le sospensioni.

Luca Mazzanti