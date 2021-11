La Polaris Slingshot è una via di mezzo tra la Ktm X-Bow, la biposto austriaca senza tetto, e la Morgan 3 Wheeler, la tre ruote a forma di siluro nata agli inizi del Novecento. Ne avevamo parlato tanto tempo fa e i lettori più attenti la ricorderanno. Adesso la Polaris Slingshot torna alla ribalta perché in occasione del SEMA di Las Vegas è stata modificata e resa ancora più eccentrica dalla Gas Monkey Garage, che ne ha rivisto le sospensioni e aumentato le dimensioni delle gomme per farla muovere su terreni poco ospitali.

Tanta tanta artigianalità

Gas Monkey Garage ha dovuto fabbricare molti dei nuovi componenti della Slingshot, anche quelli più "vitali", come le sospensioni appunto. Inediti sono anche i bracci di controllo, così come originali sono le estremità dei tiranti e il forcellone posteriore, che si è rivelato la parte più difficile da costruire.

L'aver aumentato l'altezza da terra della Polaris Slingshot originale ha reso però difficile anche il perfezionare la geometria della sospensione posteriore ed è stato chiesto alla Polaris un cofano personalizzato per consentire alle sospensioni di passarci attraverso.

Perfetta per il deserto

Un altro elemento che distingue la Polaris Slingshot di Gas Monkey Garage dal modello di serie è il paraurti anteriore, dove è stata rimossa gran parte dell'illuminazione originale ed è stata aggiunta una piastra paramotore che gli conferisce una maggiore altezza da terra.

In alto, c'è un portapacchi personalizzato e luci fuoristrada KC. I pneumatici Nitto da trentacinque pollici avvolgono le ruote di serie, anche se hanno una spruzzata di arancione per darle un po' di contrasto. La vernice color deserto e gli accenti in vinile arancione completano il restyling esterno dell'auto a tre ruote, che sembra pronta per affrontare una varietà di terreni accidentati.

Una curiosità: inizialmente si era pensato di montare sul retro una ruota di scorta, ma alla fine si è optato per una coppia di taniche di carburante.