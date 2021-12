Le vacanze di Natale si stanno avvicinando e con esse il momento, per alcuni, di dar libero sfogo alla propria voglia di acquisti. Per coloro che stessero cercando un SUV diverso da qualsiasi altro mezzo presente sul mercato, con dimensioni enormi, estetica e caratteristiche tecniche derivate dai veicoli militari forse il Terraydne Gurkha all’asta sul sito Collecting Cars potrebbe essere interessante.

Basato sul pick-up Ford

Parliamo di un’auto decisamente non convenzionale, classificata come "veicolo di pattuglia corazzato leggero", ma che è a tutti gli effetti un fuoristrada. Il Terradyne Gurkha è basato sul Ford Super Duty F-450 come si nota dagli interni che presentano la stessa configurazione di quelli installati sul pick-up dell’Ovale Blu.

Progettato inizialmente come veicolo militare per le forze dell’ordine, il modello in vendita è stato convertito a mezzo civile per fornire servizi di sicurezza privata. Prodotto dal piccolo costruttore canadese nel 2017, l’enorme SUV ha percorso in questi anni solamente 25mila km.

Praticamente inarrestabile

Il Terradyne Gurkha è un fuoristrada blindato con armatura di livello B4, una protezione che è in grado di fermare proiettili di pistola o di un fucile da caccia sparati da distanza ravvicinata. Può ospitare fino a sei persone all'interno dell'abitacolo (che include inediti rivestimenti pregiati in pelle e alcantara rispetto al pick-up Ford da cui deriva).

La spinta arriva dal 6.7 V8 con potenza di 335 CV montato sotto al cofano, inoltre le prestazioni off-road sono state migliorate grazie ad elementi quali ammortizzatori Fox, verricello pesante Warn con capacità di trazione di 7.500 kg e differenziale anteriore bloccabile.

Chi vuole può seguire l'asta sul sito Collecting Cars. Le offerte hanno superato i 150mila dollari e si possono effettuare fino a lunedì.