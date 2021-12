Ogni mese, Lancia promuove il proprio modello, la Ypsilon, con offerte sempre nuove e differenti. Per dicembre, il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid permette di acquistare la versione 1.0 FireFly da 70 CV e motore Mild Hybrid ad un prezzo scontato e con rate particolarmente basse; è però necessaria la rottamazione di una vettura usata.

La Lancia Ypsilon in allestimento Silver, il cui listino ammonta a 15.900 euro, può avere un prezzo ridotto a 13.450 euro, che con il finanziamento scende fino a 11.950 euro. Sono quasi 4.000 euro di sconto, parecchi in rapporto all’importo di partenza, e superiori all’anticipo richiesto, pari a 3.831 euro.

Le rate mensili sono poi 36 da 129 euro (TAN 6,85%, TAEG 10,91%), con una rata finale di 5.693,21 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. L’ordine può essere effettuato anche online, ricevendo in omaggio un voucher Mopar di 500 euro.

Vantaggi

Con un modello collaudato e sostanzialmente economico come la Ypsilon, Lancia può proporre offerte di genere diverso, sapendo che l’importo totale sarà sempre sostenibile. In questo caso, spicca uno sconto di circa il 30% sul totale, con rate piuttosto basse, e che comprendono anche le spese di incasso mensili.

L’offerta è sulla recente versione ibrida, che offre vantaggi dal punto di vista economico ed ecologico; l'acquisto online permette di ottenere un'ulteriore agevolazione.

Svantaggi

E’ necessario un usato da rottamare, per cui l’anticipo di 3.831 euro andrà quasi sicuramente versato subito. Anche se alcune tasse sono comprese nel credito, il TAEG arriva quasi all’11%, nonostante il finanziamento di tre anni -e non 7 o 8 come in altre offerte Lancia precedenti.

In sintesi