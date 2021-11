La vendita delle auto Stellantis si sposta sempre più online. Lo abbiamo scritto qualche giorno fa: entro il 2030 il 25% delle vendite avverrà in rete e non presso le concessionarie. E' così che in Lancia arriva una serie speciale di Ypsilon pensata per gli automobilisti più giovani che si compra solo sul sito dedicato.

E' la Lancia Ypsilon UnYca, offerta in una sola versione e ad un prezzo "fisso" di 12.500 euro (si può comprare anche con una rata da 139 euro al mese con il finanziamento offerto da FCA Bank).

La scelta è UnYca

Di Lancia Ypsilon ne abbiamo viste davvero tante. Non solo perché si è rinnovata nel corso degli anni arrivando alla quarta generazione, ma perché in questo tempo è stata declinata in oltre 35 serie speciali. La Lancia Ypsilon UnYca ricorda nel nome la serie speciale, ispirata alla moda "Athleisure", che abbiamo visto nel 2017, ma è completamente inedita.

La Lancia Ypsilon UnYca è nera (anzi, è tinta in Nero Vulcano metallizzato), con dettagli cromati grigio-satinati sulla calandra, sulla griglia inferiore e sulle maniglie. Il Pack Radio è di serie e comprende:

Radio 7" touchscreen con Android Auto e CarPlay

Volante in pelle

Comandi al volante

La motorizzazione è una sola, quella mild hybrid.

Altamente "social"

Pensata per un pubblico giovane la Ypsilon UnYca debutta con una campagna digital accompagnata dall'hastag #UnycamenteOnline.

Tramite un’attivazione social, un DJ professionista chiederà alla propria instagram fanbase di raccontare ciò che rende ciascuno di loro davvero unico. Le risposte raccolte saranno poi associate ad una canzone che andrà a formare la playlist su Spotify, chiamata Lancia Ypsilon Unyca.

La Lancia Ypsilon Unyca si compra su lancia.it/e-shop versando un anticipo di 500 euro. L'ordine può essere annullato o l'auto restituita senza costi entro 14 giorni dalla consegna.