A ottobre il mercato dell'auto ha chiuso con il segno meno. E questa non è una novità, purtroppo. Ma guardando i dati del mese, quel -35,7% fa spavento anche di fronte a un periodo come quello che stiamo vivendo.

La forte contrazione mette in luce nuovi equilibri tra le varie alimentazioni, con le auto elettrificate che conquistano quote di mercato e le endotermiche pure che continuano a perdere terreno. Le auto a benzina che la fanno ancora da padrone con una quota del 28,6% sul dato di ottobre e del 30,2% guardando ai primi dieci mesi dell'anno (ma rispetto a gennaio-ottobre 2019 la perdita si attesta attorno al 46,1%). In forte calo anche il dato delle auto diesel, che a ottobre scendono a una quota del 18% e che sul cumulato dei dieci mesi non vanno oltre il 23% (con un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 55%).

Tra auto a gas ed elettrificate

Tra le alimentazioni alternative, il Gpl perde il 26,3% a ottobre e il 22,8% da inizio anno. Ora la quota è ferma al 7,1%. Malissimo anche il metano (-69,1% a ottobre, -10,5% da inizio 2021) che ora ha una quota del 2,2%.

Segni positivi, a ottobre, per tutte le elettrificate, con le ibride a +23,4%, le plug-in al +505,4% e le elettriche (di cui qui trovate tutti i dettagli) al +653,3%. Si conferma così una tendenza che va oltre i confini nazionali. Ma restando in Italia e guardando le quote di mercato di ottobre si scopre come le ibride si attestano al 35,2%, le plug-in al 5% e le elettriche al 7%. Da inizio anno, le tre categorie sono rispettivamente al 6,6%, 4,5% e al 4,3%. Vediamo i modelli più venduti di ogni alimentazione.

Le auto a benzina più vendute in Italia a ottobre 2021

Volkswagen T-Cross: 1.798 Citroen C3: 1.708 Volkswagen Polo: 1.561 Hyundai i10: 1.278 Ford Ecosport: 1.277 Volkswagen T-Roc: 1.148 Fiat Panda: 892 Opel Corsa: 896 Kia Picanto: 793 Peugeot 208: 785

Le auto diesel più vendute in Italia a ottobre 2021

Jeep Compass: 991 Jeep Renegade: 954 Peugeot 2008: 763 Peugeot 3008: 755 Fiat Tipo: 703 Citroen C3: 693 Fiat 500L: 677 Volkswagen T-Roc: 646 BMW X1: 645 Mercedes Classe A: 623

Le auto ibride (mild e full) più vendute in Italia a ottobre 2021

Fiat Panda: 8.969 Lancia Ypsilon: 2.747 Fiat 500: 2.154 Toyota Yaris Cross: 1.571 Suzuki Swift: 1.334 Suzuki Ignis: 1.166 Hyundai Tucson: 1.130 Toyota Yaris: 882 Ford Focus: 879 Nissan Qashqai: 819

Le auto plug-in più vendute in Italia a ottobre 2021

Jeep Compass: 568 Volvo SC40: 363 Jeep Renegade: 315 Peugeot 3008: 272 BMW x1: 239 Audi Q3: 223 Renault Captur: 218 Lynk & Co. 01: 178 Mercedes GLC: 177 Mini Countryman: 176

Le auto a Gpl più vendute in Italia a ottobre 2021

Dacia Sandero: 1.364 Dacia Duster: 1.015 Fiat Panda: 981 Renault Captur: 890 Renault Clio: 766 Kia Stonic: 409 Kia Sportage: 388 Kia Picanto: 321 Lancia Ypsilon: 225 DR DR3: 194

Le auto a metano più vendute in Italia a ottobre 2021

Seat Arona: 363 Fiat Panda: 287 Volkswagen UP!: 192 Seat Ibiza: 105 Volswagen Polo: 103 Volkswagen Golf: 90 Skoda Kamiq: 83 Audi A3: 71 Lancia Ypsilon: 42 Skoda Octavia: 23

Le auto a metano più vendute in Italia a ottobre 2021