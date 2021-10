Mentre il mondo dell’auto soffre gli effetti della pandemia, la crisi dei chip e le complessità della transizione, Tesla continua a macinare record, come se niente fosse. Il successo di Elon Musk e soci, dati alla mano, è evidente, e la Casa di Palo Alto sembra crescere indipendentemente da tutto ciò che ha intorno, rafforzando il suo ruolo di guida nella mobilità a zero emissioni.

Ma cosa rende Tesla… Tesla? Perché le auto del brand sono considerate così diverse dalle altre, e come ha fatto il suo istrionico ceo a passare in soli 10 anni da 20.000 auto prodotte all’anno a quasi 1 milione? Le ragioni sono diverse e Alessandro e Giuliano hanno provato a raccoglierle tutte in questo video, con protagoniste Model 3 e Model Y.

Vivere l’auto in modo diverso

Comunemente, Tesla è considerata sinonimo di tecnologia e innovazione. Non solo perché ha creduto nell’elettrico prima (e più) di tutti, ma perché intorno alla propulsione a batteria ha costruito un nuovo concetto di auto.

Gli esempi sono innumerevoli. Vanno dalla riorganizzazione dell’abitacolo e le sue “chicche” nascoste al software con aggiornamenti over-the-air, che per la prima volta permette alle auto di invecchiare bene, o non invecchiare affatto. Spesso anche di migliorarsi nel tempo, al netto del fisiologico degrado della batteria. È proprio il modo di vivere l’auto che cambia. E non solo grazie all’Autopilot, che come si può vedere nel video, in realtà, non è poi così più evoluto di altri sistemi di ausilio alla guida. Anzi.

Un ecosistema completo

Tesla è unica anche per un altro motivo. Automobili a parte, ha avuto un approccio tutto suo alla eMobility, affrontando insieme tutte le sfide che le auto elettriche portano con sé. Anche sul fronte dei servizi, ad esempio, a partire dai Supercharger. Per non parlare poi dell’ecosistema che ruota intorno all’App di gestione delle auto, considerate a loro volta da Musk solo un pezzo della sua rivoluzione energetica.

Poi c’è una questione un po’ più nascosta agli occhi del cliente finale, ma che rappresenta davvero un altro punto di forza per la Casa: l’innovazione a livello di produzione.

Di carne al fuoco, insomma, ce n’è moltissima. Mettetevi comodi quindi e cliccate sul tasto play per scoprire insieme ad Alessandro e Giuliano cosa rende davvero Tesla diversa da tutte le altre (difetti inclusi).