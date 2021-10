Elettronica, e-commerce, moda, gastronomia e anche automotive. Come ogni anno, la società di consulenza Interbrand analizza il valore economico dei marchi in tutto il mondo e in tutti i settori.

Il comparto dell’auto è ben presente anche nella classifica del 2021 con una situazione (quasi) stazionaria rispetto all’anno scorso. Ecco il quadro completo.

Boom Tesla, cala solo Honda

Nonostante il contesto economico difficile a livello mondiale tra pandemia e crisi dei chip, quasi tutti i marchi hanno mantenuto o incrementato sensibilmente il proprio valore commerciale. Il generalizzato calo delle vendite, quindi, non ha scalfito la reputazione di tanti colossi.

Il brand a quattro ruote più importante al mondo rimane Toyota (settimo nella classifica generale) con una crescita del 5% rispetto al 2020. Bene anche Mercedes e BMW, le quali hanno aumentato il proprio valore rispettivamente del 3% e del 5%. Il vero boom, però, l’ha fatto Tesla con un incredibile +184% grazie al picco di vendite di Model 3 e Model Y. Niente male per un marchio che è entrato nella Top 100 solo nel 2016.

Toyota Yaris

Dopo il -11% del 2020, Honda contiene il calo nel 2021 con un -2% e 5 posizioni perse. Crescono, invece, tutte le altre Case. Hyundai è al 35esimo posto con un +6%, mentre Audi e Volkswagen si rincorrono in 46esima e 47esima posizione. Bene anche Ford, Porsche, Nissan, Kia e MINI. Col +12%, Ferrari è il secondo brand dell’auto maggiormente migliorato rispetto al 2020, mentre la classifica è chiusa da Land Rover al 98esimo posto (-5 posizioni) con una crescita nulla rispetto alla precedente classifica.

100 Best Global Brands 2021, la classifica generale

Posizione Brand Crescita rispetto al 2020 Valore (milioni di dollari) 1 Apple +26% 408,251 2 Amazon +24% 249,249 3 Microsoft +27% 210,191 4 Google +19% 196,811 5 Samsung +20% 74,635 6 Coca-Cola +1% 57,488 7 Toyota +5% 54,107 8 Mercedes-Benz +3% 50,866 9 McDonald's +7% 45,865 10 Disney +8% 44,183

100 Best Global Brands 2021, la classifica auto