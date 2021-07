Auto, testa a testa Stellantis e Volkswagen per vendite in Europa

Mentre l'Europa si sta forse riprendendo dal lungo incubo del Covid, la situazione dell'industria automobilistica rimane fragile. Secondo i dati relativi alle immatricolazioni nel primo semestre, il totale per autovetture e veicoli commerciali è cresciuto del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma è diminuito del 18% nel confronto con i primi sei mesi del 2019.

La classifica nel 2021 è guidata dal gruppo Volkswagen, che è riuscito a scalzare Stellantis, che aveva guidato il ranking delle vendite nel primo trimestre. Il gruppo tedesco ha immatricolato 1.900.940 veicoli fino a giugno, pari al 23,88% del totale del mercato. Il suo volume è aumentato del 31% rispetto al 2020, mentre è sceso del 14% rispetto alla prima metà del 2019.

Da parte sua, il gruppo Stellantis è riuscito a immatricolare 1.838.216 unità, per una quota di mercato del 23,09%. Sebbene il volume sia cresciuto più rapidamente di quello di Volkswagen (+35%), il suo calo è stato anche maggiore rispetto al 2019 (-21%). In altre parole, Stellantis ha guadagnato più terreno di Volkswagen tra il 2020 e il 2021, mentre Volkswagen ha ottenuto risultati migliori tra il 2019 e il 2021.

Volkswagen è leader in 21 dei 31 Paesi: Germania, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Lussemburgo, Lituania, Serbia, Estonia, Lettonia e Cipro. Stellantis è in cima alle vendite in Francia, Italia, Spagna, Turchia, Belgio, Portogallo, Ungheria e Grecia. Il gruppo Renault guida la lista in Romania e Bulgaria.

Stellantis spopola tra le piccole, ma Vw vende più SUV

I risultati per segmento mostrano posizioni molto diverse tra Volkswagen e Stellantis. I tedeschi hanno una posizione dominante nel segmento più importante, i SUV, con quasi 790.000 unità registrate. La forte offensiva con prodotti per tutti i consumatori (i loro SUV vanno dal frugale Skoda Kamiq al super SUV Lamborghini Urus), ha contribuito a mantenere la leadership in Europa, nonostante la nascita di Stellantis.

La domanda di SUV del gruppo tedesco è cresciuta del 16% rispetto al primo semestre 2019. Al contrario, all'interno del gruppo Stellantis, questi veicoli hanno accusato un calo del 19% tra il 2019 e il 2021, in parte perché l'offerta non è abbastanza sviluppata. In pratica, la Volkswagen ha venduto quasi il 40% più SUV del suo rivale.

La differenza di volume a favore degli italo-americani-francesi si presenta nei segmenti più bassi, A e B. Alle popolari Fiat 500 e Fiat Panda si aggiunge la forte domanda per le Peugeot 208, Opel Corsa e Citroen C3, al punto che le immatricolazioni del gruppo in questi segmenti erano 2,2 volte superiori a quelle fatte da Volkswagen: 601.041 unità di Stellantis contro 272.132 unità di Volkswagen.

Nel segmento C, ancora dominato dalla Volkswagen Golf, il vantaggio dei tedeschi è chiaro: la Volkswagen immatricola 2,4 automobili per ogni unità venduta dalla Stellantis. Lo stesso vale per i segmenti superiori, cioè D, E e F. Qui, la differenza è ancora maggiore, con 213.004 unità del gruppo Volkswagen contro solo 29.359 unità di Stellantis.

Infine, nel segmento dei veicoli commerciali e furgoni, chiave per la redditività, Stellantis non solo supera la Volkswagen, ma è anche il più grande venditore in Europa. Il suo volume è stato di 427.840 unità, o 2,5 volte superiore a quello fatto realizzato da Volkswagen.