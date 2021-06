La Volkswagen Golf si riprende il trono di auto più venduta d'Europa. Dopo aver iniziato il 2021 alle spalle di Peugeot 208 e Toyota Yaris, la compatta tedesca è tornata al primo posto nella classifica delle immatricolazioni di maggio.

Non solo: questo vero e proprio exploit l'ha portata al primo posto assoluto nelle vendite dei primi cinque mesi dell'anno.

Il "colpo di reni" della Golf

La classifica elaborata da Jato continua ad evidenziare la continua altalena dei modelli più venduti in questi primi mesi del 2021. Al tempo stesso si nota la grande bagarre del segmento B con Renault Clio, Fiat 500 e Toyota Yaris racchiuse in un intorno di circa 2.500 unità. In discesa, invece, la Peugeot 208 che ha guidato le classifiche di febbraio e aprile.

Top 10 maggio 2021

Posizione Modello Unità Vs maggio 2020 Vs maggio 2019 1 Volkswagen Golf 23.106 +75% -35% 2 Renault Clio 19.593 +23% -40% 3 Fiat 500 18.342 +161% -17% 4 Volkswagen T-Roc 18.160 +85% -4% 5 Toyota Yaris 17.373 +112% -1% 6 Peugeot 2008 16.369 +94% +2% 7 Peugeot 208 15.891 +45% -22% 8 Opel Corsa 15.715 +68% -21% 9 Dacia Sandero 15.040 +41% -32% 10 Skoda Octavia 14.767 +73% -32%

Tutti i modelli della Top 10 sono (logicamente) in crescita rispetto all'analogo mese del 2020 in cui l'Europa era ancora alle prese coi vari lockdown nazionali. Decisamente meno positivi i dati rispetto al 2019, anche se la 2008 fa segnare un ottimo +2% sfruttando "l'effetto novità" (due anni fa, infatti, non era ancora stato presentato il nuovo modello).

Da tempo, comunque, la Golf non è più una certezza "granitica" in termini di vendite. La principale ragione potrebbe riguardare la concorrenza interna al marchio. E' probabile, infatti, che una parte delle vendite venga "cannibalizzata" dai SUV T-Roc, Tiguan e T-Cross, le quali hanno dimensioni simili e listini vicini a quello della Golf.

La T-Roc, infatti, è al quarto posto tra le auto più vendute del mese di maggio ed è settima nella classifica gennaio-maggio 2021. Buoni risultati anche le altre due Volkswagen che, sebbene appartenenti a due segmenti leggermente diversi, potrebbero "rubare" clienti alla Golf.

Top 5 da inizio anno

Posizione Modello Unità (gennaio-maggio 2021) 1 Volkswagen Golf 98.285 2 Peugeot 208 95.238 3 Toyota Yaris 90.384 4 Peugeot 2008 87.613 5 Renault Clio 87.390

Bene anche ibride ed elettriche Volkswagen

Interessanti anche i dati riguardanti le vetture ibride. Ai primi tre posti di maggio troviamo Ford Kuga (4.794 esemplari), Peugeot 3008 (3.954) e Volvo XC40 (3.833). La Golf è poco distante con 3.035 unità vendute e un importante +1119% rispetto a maggio 2020.

Nel campo delle auto elettriche, invece, la Tesla Model 3 consolida il primato con 8.762 auto immatricolate a maggio. Secondo posto per la ID.3 (6.031) e quinto per la ID.4 (4.620), mentre sempre nella Top 5 troviamo Renault Zoe (5.738) e Skoda Enyaq (5.223).