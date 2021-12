Non è la prima volta che vediamo i ragazzi del canale YouTube Garage 54 alle prese con particolari esperimenti motoristici. Di recente li avevamo visti tagliare letteralmente un propulsore a metà per verificare che una volta rimontato funzionasse ancora.

L’ultimo incredibile lavoro dell’officina russa ha come protagonista una vecchia berlina Lada che per l’occasione è stata equipaggiata con un enorme pneumatico da off-road al centro dell’assale posteriore.

Gli interventi sull'auto

Per lasciare spazio alla gomma si è dovuto procedere alla rimozione di gran parte del bagagliaio ed è stata prevista una speciale configurazione a tre differenziali per assicurarsi che il cambio fosse posizionato abbastanza in basso per essere collegato al motore.

Di conseguenza anche l’albero di trasmissione è stato realizzato su misura, così come sono stati modificati pesantemente l'assale e le sospensioni posteriori. Specifichiamo, in realtà l’auto non monta più alcun tipo di sospensioni al retrotreno.

La prova su strada

Nel video si nota che quando la macchina esce dall’officina non sembra esattamente stabile, anzi la ruota oscilla in maniera evidente con l’aumentare della velocità. Bisogna considerare che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e sicuramente l’assenza delle sospensioni posteriori e l'altezza da terra molto elevata determinano la presenza di un po’ di rollio.

In realtà su strada questa Lada “a tre ruote” sembra muoversi abbastanza bene in condizioni di bassa velocità. A giudicare dai commenti dei ragazzi di Garage 54 il "gommone" al retrotreno rende l'auto piuttosto comoda e stabile anche su terreni accidentati.

Se è così che che l’officina russa inaugura la stagione invernale non vediamo l’ora che ci stupisca di nuovo con altri bizzarri esperimenti a quattro ruote.