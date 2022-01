C'è stato un tempo in cui i motori 4 cilindri faticavano a superare quota i 100 cavalli. Con l'arrivo dell'era dei nuovi turbo quel periodo ora è giunto al termine. Eccome se è finito, dato che anche un semplice motore a tre cilindri supera, a volte più che raddoppiando, quel valore. E i tradizionali 4 cilindri viaggiano in media tra i 150 e i 200 cavalli.

Ci sono naturalmente casi più eclatanti come la Ford Mustang e il suo 2.3 Ecoboost, all'epoca capace di toccare 300 CV, o l'ancora più esagerato motore della Mercedes-AMG A 45 S, il 4 cilindri più potente sul mercato con 412 CV totali, vale a dire 211 CV/litro. Ma se volete esagerazioni da far impallidire anche i più gloriosi V12 dovete guardare al mondo delle corse.

Vi presentiamo Thor

Uno degli esempi si chiama Thor - come il dio del fulmine e personaggio dell'Universo Cinematografico Marvel - un impressionante motore 4.0 litri a quattro cilindri sviluppato dalla società finlandese Elmer Racing. Un "big-block" unito a un altrettanto portentoso turbi, capace di toccare 1.500 CV a 8500 giri nella sua configurazione "standard", per un rapporto di 375 CV/litro.

Certo, non si trova nè mai si troverà sotto al cofano di un'auto classica, essendo nato per competizioni particolari come gare di arrampicata e prove a tempo. E se si vuole correre in fulminanti (è proprio il caso di dirlo) drag race Thor - dicono gli ingegneri - i 3.000 CV a 10.500 giri/min. Roba da far impallidire qualunque hypercar del pianeta. E poco importa che la durata del motore sia nettamente più bassa di qualunque altra unità nata per modelli stradali.

Basta un click

Curiosi di provare cosa significa essere proiettati da un 4 cilindri così furibondo? Basta collegarsi al sito ufficiale di Elmer Racing, andare nella sezione shop e cliccare "acquista" sotto l'immagine del motore Thor. Ah si, e basta avere 99.200 euro.