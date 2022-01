Pensate a un'auto ultra efficiente: quanti chilometri potrebbe fare con un litro di benzina? Magari 40, o addirittura 50? Valori già molto elevati rispetto a quanto siamo abituati, ma se si guarda ai prototipi i numeri crescono a dismisura. Eppure, ufficialmente, nessuno può avvicinarsi a Maxwell.

Sì, perché il Guinness World Record per il veicolo prototipo più efficiente di sempre va a lui, Maxwell, che nel 2018 durante una speciale prova registrò un consumo di 0,01614 litri/100 km, pari a 6.196 km con un litro di benzina.

Leggero e aerodinamico

Prodotto dalla Duke Electric Vehicles, un team di studenti della Duke University di Benson (Arizona, USA), Maxwell venne costruito in occasione della Shell Eco Marathon - un programma accademico globale incentrato sul ridurre le emissioni di carbonio tramite un miglior sfruttamento dell'energia, che si tiene da 35 anni.

Il Maxwell nelle dimensioni è poco più lungo di una persona (nemmeno molto alta) sdraiata, con le ruote: è effettivamente un triciclo a forma di capsula che massimizza l'aerodinamica e, con l'impiego di materiali speciali, riesce a pesare solo 26 kg.

Nonostante il nome dell'azienda possa trarre in inganno, in realtà il Maxwell è a motore "termico ibrido". Eppure non usa la benzina: il suo sistema di propulsione è a idrogeno puro, grazie al quale è riuscito a strappare il record. Ufficialmente si tratta di un classico sistema Fuel Cell, dove le celle combustibili a idrogeno generano elettricità per alimentare un motore elettrico - in pratica è un'elettrica dove l'energia è stoccata in un serbatoio di idrogeno anziché in una batteria.

Una volta completato il test, il risultato è stato tradotto in termini più comprensibili facendo una conversione da idrogeno a benzina senza piombo 95 ottani (RON 95). Il risultato quindi è un tragitto di quasi 6.200 km con un singolo litro di benzina. Per fare un paragone, significa che in teoria potrebbe fare il giro del globo all'equatore - circa 40.000 km - con meno di 6,5 litri di benzina.

E le auto stradali?

Il valore raggiunto dal Maxwell è stupefacente, e non a caso si è guadagnato il record, ma naturalmente un'auto tradizionale omologata per la strada non è in grado nemmeno di avvicinarsi a un valore simile per svariati motivi - a partire dalle dimensioni e dal peso superiore.

Eppure, nel corso degli anni, i modelli stradali hanno raggiunto livelli di efficienza sempre più elevati. Oggi non è così difficile trovare citycar a benzina da 30 km/l, o modelli a metano che riescono a percorrere più di 35 km con un chilogrammo di gas naturale. Per farvi un'idea, potete guardare la classifica 2021 delle auto che consumano meno, divise per tipo di alimentazione.

Se invece si parla di elettriche le cose cambiano. Nella classifica troverete anche la categoria EV, ma su queste merita un approfondimento per vedere davvero la differenza fra quanto viene dichiarato e il loro comportamento reale su strada: ecco perché abbiamo creato una maxi-prova video sul Grande Raccordo Anulare di Roma, girando fino alla fine dell'autonomia di ciascun modello.