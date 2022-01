Ricordate la scena (per alcuni leggendaria) del film "Fusi di testa" (il titolo originale in inglese è "Wayne's World") in cui Wayne, Garth e i loro amici cantano in playback Bohemian Rhapsody dei Queen in una AMC Pacer blu? Bene, se avete sempre sognato di rorockeggiare come i protagonisti della pellicola anni '90 in vostro aiuto arriva un'asta di Barrett-Jackson con, tra le protagoniste, proprio la Mirthmobile. E no, non una replica fedele in ogni minimo dettaglio, proprio quella originale utilizzata nel film.

Ora e non vi resta che ripassare Bohemian Rhapsody e trovare almeno 50mila dollari (circa 43mila euro) e organizzare un'epica serata assieme agli amici. Avete tempo dal 22 al 30 gennaio.

Usato sicuro

La storia della AMC Pacer di Fusi di testa è tutto sommato semplice: prodotta nel 1976 venne acquistata dalla produzione del film, rinnovata nell'estetica con la tinta Blu Baby, interrotta nella parte anteriore dalle piccole fiamme gialle e rosse, per poi essere venduta in qualche momento del 1992. Da quel momento e fino al 2015, quando apparve in un episodio del programma televisivo Affari di famiglia (in inglese Pawn Stars).

Complice forse la popolarità del programma televisivo, finì nelle mani della Barrett-Jackson che la mise all'asta nel 2016, incassando 37.400 dollari (circa 30mila euro). Appena 6 anni più tardi eccola tornare alla casa d'aste, con una valutazione ben superiore nonostante i 6 anni in più sulle spalle.

D'altra parte le condizioni della AMC Pacer sembrano perfette nella loro imperfezione. Chi non ama la commedia con Mike Myers e Dana Carvey potrebbe forse storcere il naso davanti ai cerchi anteriori e posteriori differenti. Ma nel film erano proprio così e così devono essere. Stando alla scheda ufficiale ogni singolo elemento è stato rimesso a nuovo, dalla carrozzeria (riverniciata) alle cromature (rimesse completamente a nuovo) arrivando all'abitacolo, con sedili, pannelli porta e cruscotto completamente restaurati.

L'unico elemento che non rispecchia le condizioni originali del film è l'impianto stereo: il precedente proprietario infatti ha ritenuto che gli altoparlanti originali da 10 pollici non fossero adatti a un'auto entrata nell'immaginario collettivo grazie a una scena con una colonna sonora tanto famosa. Ecco allora uno stereo tutto nuovo, per "sparare" Bohemian Rhapsody a tutto volume. Eh no, non su una analogicissima musicassetta ma su un più moderno CD. A patto di trovarne ancora.