Chi conosce bene la BMW Serie 3 probabilmente ricorda che la generazione E36 fu prodotta come berlina e poi come coupé, mentre pochi anni dopo arrivò in versione decappottabile: solo in seguito debuttò la Touring e solo nel 1994 la Compact. Poco tempo fa ne abbiamo persino visto una in versione pick-up. Pensate sia abbastanza?

Ebbene... no, visto che alla lista ora si aggiunge una elaborazione fuoristrada che sembra uscito dal film Mad Max e che si può comprare ad un'asta online.

In origine era una coupé 318is

Questa BMW Serie 3 ha come base di partenza una coupé 318is, una versione molto diffusa e affidabile, spinta dal 4 cilindri benzina M42, che eroga la potenza di 140 cavalli e 175 Nm di coppia.

Per questa incredibile Serie 3 trasformata in buggy le modifiche sono state ovviamente tante, tra cui una diversa frizione e un freno a mano idraulico, insieme ad un set personalizzato di sospensioni per l'uso in fuoristrada.

Nella parte anteriore ci sono evidenti modifiche estetiche come i bracci trasversali rinforzati oltre a quelli dello sterzo presi dalla E92. Al posteriore invece invece l'assetto è stato rivisto utilizzando molle di derivazione E46 con coilover, bracci camber e ammortizzatori della BMW X3. Le gomme, invece, sono specifiche per i terreni fangosi.

Le modifiche includono anche un sistema di scarico personalizzato adatto a guadi molto profondi, mentre all'interno non poteva mancare un roll-bar per la protezione dei passeggeri.

Come si compra

Questa particolarissima BMW E36 è in vendita online con un'offerta iniziale inferiore ai 2mila euro, ma considerando che c'è tempo fino al 3 febbraio per accaparrarsela, è molto probabile che la cifra sarà destinata a salire. Stay tuned.